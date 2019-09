L’UDC et le PS se chauffent dans une bataille vidéo

Pour les élections fédérales 2019, il faut frapper fort pour attirer l’attention des jeunes et des moins jeunes. Pas question de les saouler avec une conférence de presse où l’on décline les «engagements majeurs» du parti et les 180 mesures pour y arriver. Non, mon coco, il faut taper dans l’œil, mettre les rieurs de son côté et sortir l’abstentionniste de sa léthargie pour qu’il aille voter.

Comment fait-on cela? En s’inspirant du succès d’audience de Netflix! Les gens se gavent de plus en plus de séries TV. Eh bien on va leur en servir une bonne louche. L’UDC ouvre les feux. Elle a lancé le premier épisode de sa série «Bataille électorale» avec son chef de guerre Christoph Blocher. Le PS a déjà répliqué sur le même mode avec une capsule vidéo inspirée de «Independence Day», rebaptisée bien sûr «Election Day».

Avant de voir qui a gagné la première manche de cette «battle», comme on dirait à «The Voice», voyons d’abord ce que nous proposent les deux vidéos. Dans celle de l’UDC, on démarre sur la figure tutélaire du parti, Christoph Blocher, en train d’échafauder un plan au bord de l’eau. Puis il commande à l’état-major UDC, sa fifille Magdalena comprise, de se rendre immédiatement dans un bunker.

Toutes les huiles du parti se retrouvent autour du «Parrain» Blocher, qui se la joue un peu à la Marlon Brando. Le péril imminent? L’UE va mettre la main sur la Suisse. Qui jouera un rôle moteur dans cette perte de souveraineté? Le PS qui a concocté un plan secret. Le but, c’est donc de récupérer ce plan par tous les moyens.

Du côté de la vidéo PS, distribuée par «socialitas pictures», le danger est représenté par des requins de la finance en cheville avec l’industrie d’armement. On n’est pas dans «Le parrain» mais dans un film d’action américain avec tous ses codes. Les bons (PS) et les méchants (capitalistes), la bluette sentimentale où le jeune conseiller national Fabian Molina apparaît topless au lit, la détermination des héros face à des adversaires surpuissants et la formule qui claque quand le doute s’installe. «Tu te bouges le cul maintenant», dit une conseillère nationale PS zurichoise à sa collègue bernoise. Oui, les Bernois sont toujours plus lents à réagir…

Alors qui a gagné la bataille de l’image? Indiscutablement le PS. Sa capsule vidéo est nerveuse, relativement bien jouée et a l’avantage d’être portée par des jeunes élus, ce qui correspond au public cible visé. À l’inverse, l’épisode UDC chloroforme le spectateur. Les élus acteurs sont peu naturels, le montage est poussif et les gags souvent plats. L’UDC avait fait mieux il y a 4 ans.

Le premier parti de Suisse sauve cependant l’honneur en remportant le prix du scénario. La trame de son histoire est limpide alors que celle du PS est totalement confuse. On a compris qu’il y a des méchants qui veulent s’en mettre plein les fouilles, mais on s’y perd. Eh oui, faire des bonnes séries TV, c’est un métier.