L’extorsion de votes grâce à une question ambiguë

Le 19 mai 2019, le peuple suisse s’exprimera sur la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA). La confusion de deux objets en un seul texte a suscité un référendum, selon lequel associer impôts et AVS empêche les citoyens d’exprimer leur volonté de manière claire. En effet, le 12 février 2017, 59,1% des citoyens refusaient la réforme fiscale et, le 24 septembre 2017, 52,7% rejetaient la réforme AVS. L’idée de la RFFA est de mélanger deux non pour obtenir un seul oui.

Cependant, la Constitution invite à respecter la règle d’unité de matière. «Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle» (Art.139.3 Cst).

Puisqu’un texte élaboré par des initiants doit respecter cette règle, la même norme devrait s’appliquer sur toute proposition émanant des Chambres fédérales. Celles-ci ne peuvent s’autoriser ce qu’elles refusent aux autres. Même si cette règle n’est pas explicite, elle se conforme à l’esprit de la Constitution et au fonctionnement normal des institutions

L’unité de matière honore le droit des électeurs de se prononcer librement. En revanche, l’assemblage de deux objets qui n’ont rien à voir vise à composer une majorité hétéroclite, en incitant certains à voter pour le tout, alors qu’ils le refuseraient soit pour l’un, soit pour l’autre présenté isolément. On extorque un vote en posant une question ambiguë. Celle-ci trahit la démocratie helvétique, qui confère au souverain populaire le droit de recourir contre les décisions du Parlement fédéral. Celui-ci aurait pu et dû rédiger deux lois distinctes pour les soumettre au peuple. S’il ne l’a pas fait, c’est parce que les objets présentés séparément n’auraient pas été acceptés. Bien que telle soit la volonté du peuple, il ne pourra pas l’exprimer.

Les institutions helvétiques sont le fondement de la stabilité du pays. Dans un législatif ou un exécutif, les groupes ou les assemblées peuvent être amenés à présenter des solutions de compromis. Mais ici il ne s’agit pas d’un texte portant sur un objet unique, où l’on aurait cherché une solution convenant au plus grand nombre de citoyens, qui pourraient soutenir le projet sans arrière-pensée.

«Cela donne la mesure de la faiblesse du Conseil fédéral, recourant à une ruse politicienne pour contraindre le peuple»

Qu’il soit de droite ou de gauche, un électeur ne peut se rallier à cette loi qu’en dépit de sa conviction. Cela donne la mesure de la faiblesse du Conseil fédéral, recourant à une ruse politicienne pour contraindre le peuple à dire le contraire de ce qu’il voudrait dire. Les objectifs subalternes de réformer la fiscalité et l’AVS ne justifient pas une entorse aux institutions. (24 heures)