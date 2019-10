L’imposition conjointe pénalise les couples!

Aujourd’hui, le revenu des couples mariés est imposé conjointement. Or le fisc prélève des impôts 50% plus élevés sur les revenus imposés conjointement que sur ceux taxés individuellement. Cette discrimination est indéfendable.

La pénalisation des couples mariés n’est pas seulement discriminatoire, elle a aussi des effets négatifs sur l’emploi. De nombreuses femmes se tiennent à l’écart du marché du travail ou ne travaillent qu’à des taux très bas, pour des raisons fiscales. Une aberration, alors que l’économie a un besoin urgent des femmes.

L’égalité passe par l’imposition individuelle. Une personne, une déclaration d’impôt! C’est le seul moyen de garantir que l’imposition des couples soit enfin équitable. Il est temps de mettre sur pied d’égalité toutes les communautés de vie. Notre droit fiscal doit tenir compte des changements de société et être adapté à la réalité sociale.

L’instauration d’une imposition individuelle aux niveaux cantonal et fédéral entraînerait une augmentation de l’emploi d’environ 60'000 personnes. 80% de ces personnes seraient des femmes âgées de 25 à 55 ans, révèle une étude du bureau de conseil et de recherche suisse Ecoplan. Une imposition individuelle permettrait ainsi à l’économie de réduire la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et contribuerait à améliorer l’égalité entre femmes et hommes dans les domaines professionnel et de la prévoyance. Cela devrait convaincre la droite et la gauche.

La juste imposition des couples ne doit pas seulement être évaluée du point de vue fiscal et des répercussions sur l’emploi mais aussi au niveau de l’état civil. Le fisc n’a pas à savoir qui vit en couple avec qui. La population doit pouvoir choisir sa forme de cohabitation et son taux d’occupation professionnelle, sans se préoccuper de l’administration fiscale.

Et que l’on ne vienne pas nous dire que la réforme est trop chère, trop compliquée ou anticonstitutionnelle. Ces critiques sont infondées et ne pèsent pas lourd face aux avantages que la société pourrait retirer de l’instauration d’une imposition individuelle. Lors de la dernière session parlementaire, le Conseil des États a renvoyé au Conseil fédéral le projet de réforme visant à supprimer la pénalisation fiscale du mariage. Raison invoquée par les sénateurs: la commission n’a trouvé aucun compromis. Le nouveau parlement, débarrassé de toute pression électorale, se saisira à nouveau du dossier. Une opportunité pour relancer l’idée de l’imposition individuelle et la faire aboutir enfin.

Il est temps que la Suisse vive avec son temps et abandonne un système archaïque qui se fonde sur un modèle familial qui exclut l’égalité.