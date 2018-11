L'initiative qui ne veut que du droit suisse

Les citoyens suisses ont une décision cruciale à prendre. Veulent-ils que le droit suisse s’applique à tout prix, même lorsqu’il contrevient aux règles internationales? La réponse tombera dimanche 25 novembre, au terme d’une campagne extrêmement tendue. Pour le gouvernement, cette forme de «Swiss first» menacerait la stabilité, la crédibilité et la fiabilité du pays.

À l’origine du texte soumis au vote, on trouve le premier parti de Suisse, l’Union démocratique du centre (UDC, droite conservatrice). Une formation qui s’est fait une spécialité de s’adresser au peuple souverain pour tenter de faire passer ses idées lorsqu’elle ne parvient pas à convaincre le parlement. C’est l’UDC, par exemple, qui avait réussi en 2009 à imposer l’interdiction de la construction de minarets, provoquant la stupeur bien au-delà des frontières helvétiques.

En l’occurrence, c’est un verdict du Tribunal fédéral – la plus haute autorité judiciaire suisse - qui a mis le feu aux poudres. En 2012, les juges annulent l’expulsion d’un trafiquant de drogue macédonien, estimant que la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) l’interdit. Or, le renvoi des criminels étrangers est inscrit depuis 2010 dans la Constitution suisse, à la suite d’un vote populaire remporté par l’UDC. Aux yeux des dirigeants du parti, c’est un camouflet intolérable, une gifle à la démocratie. Ils n’auront aucune peine à réunir les 100'000 signatures nécessaires à l’aboutissement d’un nouveau texte, exigeant cette fois la primauté des dispositions constitutionnelles suisses sur le droit international. Et tant pis s’il faut renoncer à la CEDH (ratifiée par la Suisse en 1974), comme le redoutent les défenseurs des droits humains.

Cette initiative populaire ne prévoit que quelques exceptions. Le respect des règles impératives, comme l’interdiction de la torture, du génocide ou de l’esclavage, serait garanti. Pour le reste, les autorités ne pourraient contracter aucune obligation de droit international qui se heurte à l’un ou l’autre article de la Constitution helvétique. Surtout, en cas de conflit juridique, elles devraient tenter d’adapter les traités internationaux aux règles suisses. Donc les renégocier, voire les dénoncer.

Cette perspective donne des sueurs froides à l’ensemble de la classe politique et aux acteurs économiques suisses. Rarement un texte soumis au peuple aura autant polarisé les fronts, l’UDC se retrouvant seule contre tous. Les opposants font valoir que la Suisse, État non membre de l’Union européenne, doit une bonne partie de sa prospérité aux quelque 5000 accords conclus au fil des décennies avec ses partenaires étrangers. En particulier les traités bilatéraux signés avec Bruxelles. Ils craignent donc une mise au ban de la scène internationale et un affaiblissement de la place économique suisse.

Les sondages les plus récents prédisent un net rejet de l’initiative, avec seulement 40% d’intentions de vote favorables. Pourtant, les adversaires de l’UDC évitent tout excès de confiance. Ils gardent un souvenir amer du scrutin du 9 février 2014, qui avait vu les citoyens soutenir à la surprise générale une limitation drastique de l’immigration voulue par l’UDC. Un épisode lourd de conséquences dans les relations entre Berne et Bruxelles: la Commission européenne avait alors suspendu la participation de la Suisse à plusieurs programmes européens. Sous pression, le parlement fédéral a eu toutes les peines du monde à établir une loi restreignant l’immigration sans contredire la libre circulation des personnes en vigueur avec l’UE. La solution finalement adoptée n’a fait que renforcer la croisade de l’UDC pour le «Swiss first». Rien n’irrite autant le parti que de voir ses victoires devant le peuple traduites trop mollement dans la législation.

Du point de vue des citoyens, l’enjeu actuel paraît cependant très théorique et éloigné de leurs préoccupations. Selon une enquête publiée il y a quelques semaines, un Suisse sur deux ignore ce qu’est le droit international… La majorité s’inquiète davantage de la hausse des coûts de la santé et de leur situation financière à l’âge de la retraite. Les stratèges de la droite dure helvétique se sont donc efforcés de simplifier le débat. Le combat initial contre les «juges étrangers» s’est transformé en un «oui à l’autodétermination», avant de virer en plaidoyer «pour la démocratie directe». L’UDC n’a pas son pareil pour instiller la peur par son discours: refuser cette proposition reviendrait à fragiliser les principes fondateurs de la Suisse et les instruments politiques qui ont fait son succès.

Une chose est certaine: l’approbation de l’initiative le 25 novembre compliquerait sérieusement la tâche du gouvernement, engagé depuis 2013 dans d’âpres négociations avec Bruxelles en vue d’un «accord-cadre» censé chapeauter les accords bilatéraux existants. L’UDC n’en fait pas mystère: c’est aussi pour empêcher la conclusion de cet accord institutionnel qu’elle veut cimenter la primauté du droit constitutionnel suisse.

«Il faut briser nos chaînes européennes», clament les plus jeunes militants du parti. À moins d’un an des prochaines élections fédérales, le refrain n’est pas près de changer. (24 heures)