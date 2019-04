La monétisation de l’écologie, une perversion?

Le développement de la logique marchande dans tous les domaines de la vie sociale provoque un changement profond dans nos comportements et dans notre perception de la vie en société. Dans un de ses livres, M. J. Sandel, professeur à Harvard, nous donne l’exemple suivant: dans une crèche israélienne, afin de diminuer les retards en fin de journée, la direction a l’idée d’instaurer des pénalités aux parents retardataires. Le résultat est toutefois inverse à l’effet escompté: les retards ont fortement augmenté, les parents analysant la pénalité comme le coût d’un service.

J’analyse ici les difficultés de la crèche par le problème du remplacement d’une règle morale partagée par une monétisation de la transgression à la règle collective. Le problème vient donc d’une situation vécue comme une extension de la logique marchande, et donc d’une augmentation de la liberté pour ceux qui peuvent se la payer.

Établissons à présent un lien avec les invitations aux compensations de CO2 auxquelles il nous est proposé de souscrire sur différentes plateformes (réservation de billets d’avion, etc.): quelle étrange culpabilisation! Comme si nous n’assumions pas nos actes. Est-ce un nouveau trafic d’indulgences pour dormir tranquille? De fait, soit les questions climatiques nous laissent de marbre et nous assumons de prendre l’avion comme on prend le taxi, sachant qu’un trajet aérien émet quarante fois plus de CO2 que son pendant ferroviaire; soit on délaisse ce mode de déplacement pour retrouver des plaisirs moins dépendants de l’emballement de l’offre capitaliste. Ces deux attitudes opposées sont cohérentes. Par contre, recourir à l’avion tout en étant conscient de ses effets délétères et payer son absolution par ces systèmes de «compensations» confine à la duperie. Pourquoi ne pas acheter ou vendre des armes labellisées Max Havelaar? À cet égard, mentionnons le Conseil fédéral qui souhaite diminuer les émissions de la Suisse, mais d’abord et surtout à l’étranger.

Incohérence ou mauvaise foi, le problème démarre avec le Protocole de Kyoto qui institue le marché carbone, autrement dit le droit à polluer. La monétisation des émissions de CO2 et la création d’un nouveau marché qui en découle semblent donc provoquer bien des effets pervers.

De nombreuses études indiquent que les dispositifs de «compensation» carbone sont, en réalité, inefficaces. Néanmoins, au-delà des obstacles techniques, le problème éthique de ces dispositifs réside en la délégation à autrui de la responsabilité du changement de comportement. Ainsi, au lieu de donner la possibilité à ceux qui en ont les moyens de «compenser» leurs émissions carbone, il faut au contraire réintroduire la responsabilité collective à l’aide de règles communes. Pour, enfin, soustraire les questions écologiques à leur seule gestion par le marché. (24 Heures)