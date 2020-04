La peste au temps de Davel ou la nécessaire résilience

Le 3 mai prochain, «Davel» devait être dévoilé à l’Opéra de Lausanne en création mondiale. Le 18 mars, le compositeur Christian Favre, l’auteur du livret René Zahnd et le metteur en scène Gianni Schneider annonçaient avec tristesse l’annulation du spectacle, fruit de trois années de travail intense.

Cher Christian, cher René, cher Gianni, beaucoup d’entre nous, mélomanes, patriotes, curieux, ont regretté l’annulation de votre création. Je fais partie de celles et ceux, nombreux, que l’annonce a émus. Vous le savez, tant de personnes vivent brutalement une histoire semblable à la vôtre: combien de projets brisés en plein vol, d’activités tues du jour au lendemain, de rideaux et de stores tombés lourdement, de rues placées sous silence. Le virus… Pourquoi voyons-nous pourtant déjà une lueur dans le ciel assombri de votre «Davel»? D’abord, le virus n’est qu’un ignoble hôte de passage. Il repartira. Comme la peste au temps de Davel. Car si l’Europe d’alors ouvre le siècle des Lumières, maints fléaux l’affectent. Très peu d’années avant la décapitation du major, un désastre financier met à terre d’immenses cohortes d’épargnants, c’est la banqueroute de Law.

En 1720, la peste fait des ravages dans le sud de la France. Les Savoyards ne peuvent plus commercer avec notre canton. Le Conseil de Santé de nos maîtres bernois ordonne que l’on érige des potences pour signifier leur sort aux personnes en provenance de lieux mis à ban; il prohibe la distillation de genièvre et l’extraction de l’huile de noix, car les grains de genièvre et les noix préservent de la contagion et doivent être ménagés. En 1723, quelques semaines après la décapitation, les bans sont levés et le commerce avec la France et la Savoie reprend. L’hôte ignoble ne sévit plus. Celui d’aujourd’hui cessera de sévir lui aussi et emportera avec lui le ban qui frappe l’opéra «Davel».

Et puis, cher Christian Favre, tu connais la résilience des œuvres d’art. Rappelle-toi la fantastique odyssée de la partition de la «Symphonie No 7 Leningrad» de Chostakovitch, en pleine Seconde Guerre mondiale; le compositeur exfiltré de la ville assiégée, le microfilm de la partition véhiculé vers l’ouest par camion en direction du Caire via Téhéran, puis par bateau pour une création radiophonique à Londres en 1942. Rappelle-toi surtout la genèse d’une de tes propres œuvres, ton magnifique «Requiem»: la mort d’Armin Jordan qui devait le diriger compromit sa création en Suisse romande; c’est à Buenos Aires qu’il vit le jour, avant que ce phénix ressurgisse enfin chez nous. Il faut croire que pour advenir, ta musique ne peut éprouver de quiets fonts baptismaux; ce surcroît d’attente et ces sacrements tumultueux la rendent plus belle encore. Il en ira ainsi de «Davel», qui a sûrement déjà à l’esprit le nouveau rendez-vous qu’il entend nous fixer. Aujourd’hui, il faut lutter contre la propagation du virus, ensemble, sous peine de voir le confinement des compositeurs leur inspirer des pages bien sombres.

À bientôt donc, chers Christian, René et Gianni, le prochain acte sera le bon.