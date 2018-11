La soupe sexiste, illustration d’un chemin encore long

Comme souvent, la grogne semble partir de rien. Un (très) bête sachet de potage, en l’occurrence. Un géant de l’alimentaire suisse a eu la brillante idée de commercialiser des soupes pour enfants en variant les emballages en fonction du sexe: sachet bleu estampillé «Soup for Champions» et dessin de footballeur viril pour les garçons, «Soup for Glamour Queens» sur fond rose écœurant pour les filles.

Outre le visuel et l’usage de l’anglais, le mauvais goût se retrouve encore dans la réponse de Migros aux réactions courroucées des internautes. «Notre assortiment est composé de produits en réponse aux souhaits et besoins de notre clientèle», écrit-elle à l’ancien conseiller national Jean Christophe Schwaab, l’un des auteurs des critiques sur Facebook. Cette réponse est sujette à deux interprétations possibles, chacune désespérante. Soit le consommateur tient réellement à gaver ses enfants de représentations stéréotypées jusque dans le contenu de leurs assiettes. Soit le géant de l’alimentaire ne se soucie guère de la lutte pour l’égalité.

«C’est dans les gestes du quotidien que l’on change la perception du monde»

Un détail superficiel de la trop longue histoire du sexisme? Détrompez-vous. C’est dans les gestes du quotidien que l’on change la perception du monde. Éviter de cantonner dès la prime enfance filles et garçons à des rôles prédéfinis – les unes valorisées dans des rôles de princesses délicates et les autres dans ceux de valeureux bourrins – permet d’en faire des adultes plus égaux.

Ces adultes-là ne se sentiront peut-être pas obligés de rabaisser une jeune femme ambitieuse et volontaire, de moquer une autre revendiquant une sexualité libérée, qualités et désir valorisés chez l’homme. Ces adultes-là loueront l’intelligence de leurs concitoyennes avant leur tour de taille. Ils trouveront aberrant qu’une femme soit moins payée qu’un homme, qu’elle ne puisse pas marcher dans la rue en paix, et enfin, la prendront au sérieux lorsqu’elle dit non.

Répéter ces discours, plus d’une année après le lancement du mouvement #MeToo, donne l’impression d’enfoncer des portes ouvertes. Et pourtant. Il y a une semaine, une juge irlandaise a relâché un homme accusé de viol sous prétexte que la victime portait un string au moment des faits, vêtement pouvant être interprété comme un signe de consentement.

Ce dimanche a lieu la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. L’occasion de rappeler quelques chiffres: en Suisse, toutes les deux semaines, une femme meurt suite à des violences machistes, et une femme sur cinq subit des violences physiques ou sexuelles de son partenaire au cours de sa vie. Il y a quelques jours seulement à Yverdon, une femme a succombé aux coups de son compagnon.

Non, il ne s’agit pas d’un simple sachet de soupe. C’est bien pire que cela: en 2018, les stéréotypes patriarcaux se retrouvent encore jusque sur les paquets de légumes lyophilisés. On se réjouit des nouvelles inventions de 2019. (24 heures)