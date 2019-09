La taxe climatique doit être plus incitative que dissuasive

Une taxe de quelques dizaines de francs par billet d’avion vous fera-t-elle renoncer à l’escapade à Lisbonne dont vous rêvez depuis des mois avec votre conjoint·e? À lire le flot de commentaires déclenchés par les débats au parlement cette semaine, il est permis d’en douter. Cette volonté de taxer nos voyages polluants irrite beaucoup de gens, tandis que d’autres la comprennent par égard pour le climat. Mais de là à faire une croix sur les vacances en couple ou en famille…

Les voyages en avion se sont démocratisés à un point tel qu’un retour en arrière paraît bien illusoire aujourd’hui. En revanche, la taxe que la Suisse s’apprête à imposer aux passagers pourrait les pousser à la réflexion. N’est-il pas absurde de se rendre à Paris en avion? Pourquoi diable s’offrir un vol Genève-Zurich alors que les deux villes ne sont distantes que de trois heures en train? Bon nombre d’entreprises et d’institutions ont déjà franchi le pas en limitant, voire en interdisant les déplacements en avion sur les courtes et moyennes distances pour tous leurs employés. Un renchérissement des billets aura le mérite d’accentuer ce mouvement. Surtout si, en parallèle, une offre de trains de nuit à prix concurrentiels est redéployée en Europe.

«L’intérêt de cette taxe réside dans les moyens financiers qu’elle générera»

L’autre intérêt de cette fameuse taxe réside dans les moyens financiers qu’elle générera. Et dans leur utilisation potentielle. La moitié sera reversée à la population à travers un soutien au paiement des primes maladie, ainsi qu’aux entreprises par l’entremise des caisses de compensation AVS. L’autre moitié gonflera un nouveau fonds national pour le climat, destiné à financer des mesures écologiques. Et c’est là que cette révision totale de la loi sur le CO2 prend tout son sens: il s’agit d’accélérer l’assainissement énergétique des bâtiments, de réduire la consommation d’électricité en hiver, de favoriser le remplacement des chauffages à mazout et électriques, d’encourager les projets de géothermie, etc. Autrement dit, s’engager avec conviction dans la transformation durable que ne cessent de réclamer les manifestants pour le climat.

Les besoins, ici, sont manifestes. Prenez le soutien aux petites installations photovoltaïques. Les particuliers qui investissent dans cette technologie ont droit, en Suisse, à une rétribution unique qui doit alléger leur facture. Or la caisse dédiée à ce service est désespérément vide, la liste d’attente n’en finit pas de s’allonger… Pour le coup, l’effet incitatif d’un tel système disparaît.

La loi sur le CO2 sera soumise au peuple, cela ne fait guère de doute. C’est donc sur les bénéfices de la taxe climatique, plutôt que sur les sacrifices nécessaires, qu’il s’agira d’insister. Permettez-moi de citer un exemple personnel. Ma femme et moi avons fait poser des panneaux solaires sur le toit de notre maison l’an dernier. Le décompte d’électricité du deuxième trimestre 2019 nous est parvenu il y a peu: non seulement la facture est tombée à zéro, mais le fournisseur nous versera 5 francs. Promis, je les réserve pour ma première taxe sur un billet d’avion.