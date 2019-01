La tyrannie du smartphone peut aussi avoir du bon

Que font-ils donc, les humains d’aujourd’hui, les yeux rivés sur leur smartphone? C’est sans doute la question que se poserait un personnage du siècle dernier parachuté à notre époque. Sur le quai de gare, dans le train, dans le métro, dans la rue ou au restaurant, chacun scrute son écran, tapote ou zappe sans relâche, quelle que soit l’heure de la journée. Une véritable frénésie collective, le plus souvent silencieuse.

La réponse, dans beaucoup de cas, s’appelle boulot. En Suisse, deux tiers des adultes travaillent sur leur smartphone durant leur temps libre, selon une étude publiée la semaine dernière par le cabinet Deloitte. Ils sont même 29% à avouer le faire souvent ou très souvent. Les tâches les plus fréquentes? Traitement des e-mails, téléphone, gestion du calendrier et messagerie instantanée.

«On peut saluer les initiatives de sociétés et d’administrations qui favorisent le télétravail»

Cette enquête révèle que le monde actuel se divise en quatre catégories. La plus peuplée (62% des personnes interrogées) réunit celles et ceux qui ont «décloisonné activité professionnelle et vie privée». Ils alternent de l’une à l’autre, dans les deux sens, avec leur smartphone. S’y ajoutent 6% d’individus qui, selon ce critère, accordent ouvertement la priorité à leur job. Ils font un usage professionnel de leur téléphone portable durant leurs loisirs, mais ne l’utilisent jamais à des fins privées quand ils travaillent.

À côté de cette majorité laborieuse, les 32% restants font presque figure d’extraterrestres. Pas question pour eux de se servir de leur smartphone à des fins professionnelles en dehors de leur temps de travail. Certains le font parfois pour régler des affaires privées au boulot (22%), mais 10% s’y refusent, affirmant vouloir séparer strictement travail et vie privée, sans laisser leur téléphone y interférer. Les femmes, c’est à souligner, dominent clairement ces deux dernières catégories.

Gare aux excès

Ces statistiques peuvent interpeller aussi bien les employés que les employeurs. D’une part, la flexibilisation du travail que permettent les outils numériques comporte des risques. Le manque de repos et la disponibilité permanente peuvent atteindre les collaborateurs dans leur santé, notent les auteurs de l’étude. Deux tiers des sondés admettent aussi que l’usage du smartphone au travail les déconcentre. Gare aux excès.

Mais d’autre part, cette souplesse accrue peut contribuer à améliorer la productivité des entreprises. Les solutions mobiles aideront même à garder les emplois en Suisse, grâce aux avantages offerts par la digitalisation du monde du travail, prédisent les experts de Deloitte.

Reste à trouver le moyen d’y parvenir en préservant la qualité de vie des travailleurs de l’ère numérique. À cet égard, on peut saluer les initiatives récentes de sociétés et d’administrations qui favorisent le télétravail. Un ou plusieurs jours de travail par semaine à domicile, horaires flexibles, meilleur équilibre entre vie privée et professionnelle: les possibilités qui s’ouvrent vont à coup sûr transformer la société de demain. (24 heures)