Lausanne, aspirateur à médias

La RTS, obligée de faire des économies car impuissante à augmenter ses recettes (baisse de la redevance et fuite des annonces sur internet obligent), cherche logiquement à réduire ses coûts et a décidé pour cela de concentrer à Lausanne son équipe d’actualités TV. La logique opérationnelle est une chose, la portée psychologique, émotionnelle, de la décision en est une autre. Et surtout, on se rappelle douloureusement, à Genève, combien de médias locaux, ou plutôt localement situés (car tous ambitionnaient une audience au moins supracantonale, sinon internationale), ont subi la dure loi de la géographie.

Quand, il y a maintenant longtemps, Genève comptait quatre quotidiens, et avant que n’existe la télévision, la radio s’était déjà concentrée à Lausanne. Il ne subsistait au bout du lac qu’une antenne, rien à voir avec l’époque glorieuse de Radio-Genève et des chroniques de René Payot.

L’arrivée du visuel a intensifié le déport de l’audio à Lausanne. Aucun lien avec la géographie – que l’émetteur soit à Sottens ou ailleurs n’avait aucune importance. Mais la localisation des équipes, de l’actualité surtout, et aussi bientôt de la culture, compte beaucoup dans l’établissement d’un centre de compétences. Les gens du lieu se connaissent, l’interview est plus facile à réaliser avec des invités du cru, on interroge plus facilement les gens du CHUV ou de l’EPFL que ceux des HUG ou de l’UNIGE, on se déplace plus aisément de Sion, de Fribourg, de Berne ou de Neuchâtel à Lausanne qu’à Genève, etc.

Cependant, le poids lourd de la radio à Lausanne n’explique pas directement cet autre phénomène qu’est la mort à petit feu de la presse écrite genevoise. Ce qui s’est peu à peu joué dans son cas, c’est la prédominance – comment faut-il l’appeler: technique? intellectuelle? – de l’industrie graphique et éditoriale lausannoise sur son pendant genevois. Là où, du temps du papier, on imprimait les journaux s’agglutinaient les équipes de chefs d’édition, secrétaires de rédaction, enquêteurs et chroniqueurs. La «Tribune de Bussigny», raillait le journaliste et satiriste genevois Raoul Riesen, est certes restée la Julie, mais cela n’a pas empêché l’ancienne «Feuille d’Avis de Lausanne», devenue «24 heures», d’en partager aujourd’hui une partie de la substance. Idem pour «Le Temps», dont la rédaction a été déplacée de la gare Cornavin au pont Bessières pour la marier à celle de «L’Hebdo».

La centralité lausannoise a longtemps été (et peut-être l’est-elle encore) signalée par l’imposante tour Edipresse à l’avenue de la Gare, tout comme les journalistes romands ont leur centre de formation à deux pas, à l’avenue de Florimont.

«Résister à l’attraction lausannoise est de la part des édiles genevois une réaction bien naturelle, mais tardive»

Et désormais, la TSR lorgne le campus de l’EPFL à Écublens. Il s’est ainsi formé au fil des cinquante dernières années ce qu’on pourrait appeler un biais de proximité, qui ne doit probablement rien à de véritables intentions de conquête (encore que), mais simplement à la loi de la gravité. Aussi, tenter de résister à l’attraction lausannoise est de la part des édiles genevois une réaction bien naturelle, mais tardive. On a laissé disparaître les imprimeries genevoises, fait sombrer le «Journal de Genève» alors que les moyens existaient de le sauver, tout comme «La Suisse» aurait pu l’emporter sur sa concurrente «Tribune de Lausanne» devenue «Le Matin», si certaines fautes stratégiques n’avaient pas été commises.

Bref, entre ces deux villes rivales sans le dire, il s’est joué une discrète partie, perdue par la plus grande, qui trop souvent a préféré regarder au loin, au lieu de s’intéresser à son proche voisinage. Dommage.