Le Français du grand débat est un Suisse comme un autre

Les Français peinent à le croire, mais le grand débat a été un succès. Face à la crise des «gilets jaunes», le président Emmanuel Macron a mis en place une vaste consultation de ses citoyens qui se conclut ces jours. Dans n’importe quel autre pays, qui ne serait crispé par ses luttes partisanes et stériles, il serait salué. Voyez les chiffres de participation: plus de 1,9 million de contributions, plus de 10 000 réunions locales, 16'000 cahiers citoyens rédigés et plus de 10'000 courriers et e-mails enregistrés.

Cette semaine, c’était l’Assemblée nationale qui débattait du grand débat… Pour frustrant que soit l’exercice – le débat était sans vote –, il a démontré le mépris avec lequel les députés français traitent tout ce qui ne vient pas de leurs rangs. Le symbole était fort. Entre 50 et 100 élus du peuple (sur les 577 que compte cette Chambre) ont daigné se positionner ou émettre des propositions qui se mêleraient à celles venues de la France d’en bas.

«Les élites de la nation dessinaient le Français d’en bas comme un conservateur rétrograde»

Le rendez-vous s’est ainsi transformé, pour les présents, en concours d’ironie et son habituelle joute de traits d’esprits. «Il était bien normal que l’Assemblée nationale y participe après les enfants, après les collégiens…» s’est permis un représentant de Républicains. «Le grand débat, le grand bide», avait déjà résumé Jean-Luc Mélenchon, côté gauche de l’échiquier politique.

Toutes ces circonvolutions formelles permettent ainsi aux élus de la République de ne pas entrer sur le fond. Car si l’exercice n’est sans doute pas parfait, il a tout de même accouché de propositions dignes d’être retenues, examinées, débattues. Mais c’est comme si chacun s’ingéniait à prolonger le scepticisme qui a accueilli l’annonce du grand débat, au mois de décembre.

Consulter les Français, pensez-vous, c’est ouvrir la porte à toutes les turpitudes. Réintroduction de la peine de mort, abrogation du Mariage pour tous, interdiction de l’avortement et on en passe, telles étaient les craintes articulées par les élites de la nation qui dessinaient le Français d’en bas comme un conservateur rétrograde que l’esprit des Lumières n’avait pu atteindre.

Fiscalité, pouvoir d'achat et écologie

Pourtant, à lire les résultats de ce grand débat national, on peut affirmer que le Français est au moins aussi intelligent que le Suisse. Puisque c’est bien cela qui était nié aux citoyens tricolores: être capables de penser des sujets complexes, comme le font les Suisses plusieurs fois par année. Aussi 34% des préoccupations exprimées sont liées au ras-le-bol fiscal et au pouvoir d’achat. Peut-être pourrait-on les inviter à voter en Suisse le 19 mai sur la réforme de l’imposition des entreprises?

Les enjeux écologiques (26%) sont le deuxième thème le plus fréquent de cette vaste consultation. Et l’accès aux services publics arrive en troisième place. Ah, la qualité des prestations de La Poste, des hôpitaux et des écoles est une préoccupation qui se joue des frontières.

Si la classe politique française ne cesse de nous surprendre, le Français est un citoyen comme les autres. Pas plus révolutionnaire qu’un Suisse. (24 heures)