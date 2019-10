Actif aux États-Unis à la fin des années 70, l’écoféminisme était issu de mouvements féministes qui avaient lié leurs réflexions aux revendications des militant·e·s antinucléaires et pacifistes de l’époque. Il refait aujourd’hui surface dans un contexte d’urgence climatique. Selon ce concept qui fusionne féminisme et écologie, les femmes, comme la nature, sont soumises et exploitées par le patriarcat et le capitalisme. De ce fait, seule une révolution féministe peut apporter une solution aux problèmes climatiques.

Alors: grève des femmes, grève du climat, même combat? Le féminisme peut-il se fondre dans l’écologie? La question est posée mais la réponse est loin d’être simple. Car si les femmes semblent être plus sensibles aux problèmes environnementaux, ce n’est certainement pas génétique. Cela relève plutôt de leur construction sociale et culturelle, ainsi que du rôle qui leur a été assigné dès la naissance par une société masculine, ce que combat justement le féminisme.

Dès lors, en tentant de revaloriser des activités considérées comme féminines, le mouvement écoféminin ne replace-t-il pas la femme dans une posture à la source des inégalités entre les femmes et les hommes? Ne trahit-il pas toutes ces femmes qui ont lutté pendant des années pour nos droits, pour nous permettre l’accès au marché du travail ou au pouvoir politique?

À titre d’exemple, des activités «crochet» ou «broderie» proposées lors de la journée de la grève des femmes ont fait bondir la féministe qui est en moi depuis toujours. En outre, contrairement au féminisme, le mouvement écologiste n’est pas un mouvement égalitaire. Les personnes de condition moins aisée en sont exclues. Car acheter des produits bios, ou issus de production locale coûte plus cher. Fabriquer ses propres produits, consommer mieux, cela prend du temps, un temps que les femmes qui ont la double charge du travail rémunéré et domestique n’ont pas.

Enfin, l’introduction de taxes environnementales a des répercussions bien plus importantes sur les foyers modestes que pour les personnes pour qui une hausse des prix n’est pas vraiment un problème.

En conclusion, je dirais que les mouvements féministe et écologiste, même s’ils peuvent se rejoindre sur certains points – dont la lutte contre notre société capitaliste – sont des mouvements différents.

Et si l’écoféminisme peut permettre aux femmes qui s’en réclament de retourner à leur avantage le rôle qui leur a été assigné dans notre société tout en attirant l’attention sur les questions environnementales, il ne poursuit pas les mêmes objectifs que le mouvement féministe qui a fait de l’égalité entre les femmes et les hommes son principal cheval de bataille.