Le sens des responsabilités à l’EMS du Pré-de-la-Tour

La perspective du projet d’extension de l’EMS du Pré-de-la-Tour à Pully impose de passer par une étape délicate, celle de la résiliation des baux des locataires actuels de l’immeuble contigu. Compte tenu de leur âge et de leur condition, la Municipalité a souhaité anticiper cette échéance et la prolonger d’emblée de trois ans, donnant ainsi à chacune et chacun le temps de trouver la solution de relogement la plus appropriée, avec notre aide lorsque cela s’avère nécessaire.

Nous nous sommes ainsi engagés à entendre individuellement chaque locataire afin de mieux cerner les attentes propres à chaque situation, et chercher ensembles la réponse la plus adéquate possible.

Notre politique du logement, présentée en 2012, fixe un «objectif logement» chiffré: réaliser, sur les parcelles communales, 300 logements à l’horizon 2019, dont 100 logements adaptés et/ou protégés pour les seniors.

La difficulté pour la Ville de Pully est qu’un seul des sites disponibles est immédiatement constructible, celui des Boverattes, qui prévoit 87 appartements pour les familles et 37 appartements pour les seniors.

Ces logements auraient dû être disponibles dès mi-2018, mais le projet a pris plus de deux ans de retard en raison des recours du voisinage contre l’autorisation de construire. La Cour de droit administratif vient enfin de lever tous les recours.

Tous les autres sites doivent encore faire l’objet de plans de quartiers, soit de longues procédures dont plusieurs sont en cours.

Le projet d’extension de l’EMS Pré-de-la-Tour est cohérent, tant du point de vue fonctionnel que sur le plan des investissements nécessaires, notamment par sa situation en prolongement de la structure existante.

Il répond à un besoin avéré, pour des personnes se trouvant souvent dans des situations d’urgence. C’est pour cela que nous avons voulu inscrire cette opportunité dans le programme de financement de l’Etat de Vaud.

Le mandat qui m’a été confié implique, face à de multiples contraintes, de faire des choix et de proposer la meilleure décision possible dans l’intérêt de la collectivité, en admettant que l’on ne peut répondre simultanément à toutes les priorités identifiées.

Je sais parfaitement que la perspective de devoir changer de lieu de vie reste une épreuve difficile pour beaucoup de personnes âgées. De nombreuses familles ont vécu la résiliation du bail d’un proche âgé. Elles ont assumé seules la situation, sans bénéficier de mesures d’accompagnement telles que nous le proposons ici.

La polémique ne saurait nous écarter de notre objectif, qui est d’offrir une solution d’hébergement aux plus vulnérables. Nous avancerons dans ce dossier et porterons ce projet, en concertation avec le Service de la santé publique du Canton.

(24 heures)