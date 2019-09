Le sondage, bestiole mutante

Quelle époque formidable! Depuis l’avènement du téléphone portable, on a pu plomber nos lignes fixes et, faisant d’une pierre deux coups (de fil), rabattre le caquet de ces pauvres employés de call centers obligés de récolter un nombre fixe de réponses à des sondages pour espérer toucher leur dérisoire salaire. Fini les excuses bidon, les promesses de choisir entre «tout à fait oui, oui, pas vraiment oui, entre oui et non, pas vraiment non, non et tout à fait non» le lendemain soir ainsi que les bouclages au nez intempestifs tout aussi culpabilisants.

Sur nos smartphones, on peut facilement identifier puis bloquer ces numéros et enfin vivre une vie bénie, où les sondages sont devenus, comme les dodos, une espèce éteinte… Pas si vite! C’était compter sans l’incroyable capacité de mutation de ces petites bêtes. Car, l’air de rien, elles sont réapparues un peu partout dans notre quotidien, sous des formes diverses et variées.

Le sondage moderne affectionne un grand nombre d’écosystèmes. Il se reproduit avec une facilité et une rapidité déconcertantes en milieu virtuel. À peine un restaurant réservé, une chambre d’hôtel payée, un nouveau vêtement étrenné, un meuble en kit monté qu’il conquiert notre boîte mail, faisant le beau avec toutes ses petites cases à cocher. Et, comme il sait se montrer patient, on tolère sa présence et on revient même le flatter quand on a l’impression qu’il est le seul que notre avis intéresse. Et si on l’ignore trop longtemps, il nous encourage d’une œillade insistante, nous promettant une récompense si l’on veut bien lui consacrer un peu de notre précieux temps.

La forme la plus visible du sondage arbore une robe grise où trois couleurs – le rouge, le jaune et le vert – attirent l’attention (et pas que celle de la femelle). Ceux qui ont pu approcher cette espèce commune auront repéré, même sans l’aide de jumelles, les petites grimaces qui ornent ces trois ronds colorés. Son cri peut être compris partout sur la planète et elle se plaît dans les endroits les plus variés, comme la sortie des toilettes – où l’on a une bonne chance, une fois soulagé, de cliquer sur le vert – ou, plus original, la fin du contrôle de sécurité à l’aéroport.

Le problème, avec ces boîtiers, c’est qu’appuyer sur les boutons peut facilement se transformer en exutoire. Un contrôle aléatoire alors que le tableau affiche «last call» à côté de son vol, et c’est la tentation d’appuyer avec autant de frénésie sur le bouton rouge que sur celui de la portière d’un bus TL qui s’apprête à partir sans vous. Sur le moment, ça détend. Mais qui sait quelles seront les conséquences de notre geste sur les pauvres employés que notre vote est censé juger? Le sondage, c’est l’ennemi numéro un de l’humain!