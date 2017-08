Les Suisses lavent plus blanc que blanc

Encore des personnes qui n’ont rien compris: pourquoi faire des efforts quand certains ont des œillères devant les yeux? Il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut entendre. Arrêtez de prendre les gens de la terre pour des personnes irrespectueuses de notre environnement. Nous sommes tous des pollueurs grâce à la lessive, aux produits cosmétiques, aux détergents de tout genre, aux désinfectants, aux médicaments, vernis à ongles, contraceptifs, antibiotiques, textiles traités «fongiquement». Et il y a ceux qui changent de portable à chaque nouveauté… la surconsommation en général. Personne ne pense à la pollution que cela génère. Sans oublier les emballages!

Tous ceux qui mettent tout et n’importe quoi dans leur poubelle sous prétexte qu’ils paient des impôts, les indélicats qui jettent leurs détritus dans la nature. Les personnes qui prennent un avion pour aller en week-end ou en vacances, les automobilistes qui utilisent leur auto pour faire 100 mètres (pour amenener les enfants à l’école). Tout ce petit monde pollue et beaucoup. On oublie toutes les entreprises de chimie et autres… les CFF qui utilisent du glyphosate tous azimuts.

Aujourd’hui nous cultivons dans le respect de la nature et de l’environnement. Chaque année des efforts supplémentaires sont faits. Pour avoir un certain rendement nous devons aussi protéger nos cultures contre les maladies. L’être humain se protège bien des maladies avec des médicaments, du soleil avec des crèmes solaires, etc. Quand chacun aura pris conscience de ça, l’être humain aura fait un grand pas en avant. Dans les années 80, les produits étaient classés par teneur en toxicité et actuellement cela a été aboli. Pourquoi?

Notre travail c’est notre gagne-pain, et nous avons à cœur de faire de la qualité. Les produits que nous utilisons pour traiter sont soigneusement ciblés et utilisés avec parcimonie. Avant de critiquer et de vouloir tout interdire adressez-vous aux personnes qui travaillent sur le terrain afin qu’elles vous expliquent comment cela se passe.

L’hélicoptère est un outil de travail efficace pour les terrains escarpés, à Lavaux nous ne pouvons pas utiliser le tracteur le terrain ne le permet pas, trop dangereux. Tous les travaux sont faits par l’homme directement mis à part les traitements par hélicoptère. C’est un moyen propre et efficace. C’est nettement plus facile à gérer que cent atomiseurs qui tournent toute la journée et en plus il faudrait trouver la main-d’œuvre.

Si chacun réfléchissait aux conséquences de ses actes, rien que sur une journée, il y aurait beaucoup moins de pollution. Nous gens de la terre, faisons beaucoup d’efforts pour préserver au mieux notre patrimoine, alors laissez-nous travailler et gagner notre salaire.

(24 heures)