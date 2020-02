Les autorités sous-traitent leurs responsabilités!

Nos politiques refusent de réglementer le suremballage des produits vendus en magasin. Par conséquent, au lieu de régler le problème à la source, ils nous offrent la liberté de nous débattre avec cette montagne de plastique et de cartons, de trier à tout va, de courir à la déchetterie: voilà comment passe notre temps libre…

Nos politiques soutiennent le Cassis de Dijon et quantité d’accords de libre-échange qui permettent d’importer des denrées en dessous des standards suisses, que l’on impose pourtant à nos producteurs. Quel gain de liberté appréciable d’avoir le choix entre des jus de fruits sans fruits et des jambons gorgés d’eau et de nitrates! Le Conseil fédéral nous promet d’ailleurs un avenir riche en huile de palme grâce à une belle collaboration avec les autorités indonésiennes…

Nos politiques nous rappellent combien il est important de manger sainement, mais refusent de faire inscrire le logo Nutri-Score indiquant la qualité nutritionnelle des aliments et des boissons. De fait, ils renoncent également à taxer les boissons sucrées, certainement afin de leur permettre d’être bientôt plus compétitives que l’eau.

Et que dire de leur refus de lutter contre les faillites abusives dont tant de personnes sont victimes, reportant ainsi la charge sur les individus? C’est une belle liberté que de pouvoir être lésé pour la seule raison que les autorités ne souhaitent pas légiférer.

«Notre «liberté» se construit ainsi sur une pléthore de choix résultant de l’irresponsabilité de nos élus et de leur manque de courage politique.»

À l’école, nos enfants apprennent les limites de la Terre et planchent sur les questions de durabilité, mais nos autorités encouragent les élèves à partir en avion pour le moindre camp d’études. Vous avez dit «injonction contradictoire»? Et pour ses services, l’État de Vaud génère des pratiques de dumping, en sous-traitant la gestion de la restauration (voir l’affaire Eldora) ou les services de nettoyage.

Notre «liberté» se construit ainsi sur une pléthore de choix résultant de l’irresponsabilité de nos élus et de leur manque de courage politique. Or, chaque individu ne saurait gérer l’ensemble de la chaîne de valeurs de tous les produits et services qui lui sont proposés.

La plupart d’entre nous souhaitons bien faire, mais l’excès d’offres en tout genre nous incite à diminuer nos exigences et, par fatigue ou par ignorance, à éroder nos propres convictions et notre responsabilité.

Des règles communes et garanties par le droit peuvent parfois être perçues comme des contraintes: en réalité, elles ne représentent que la base nécessaire du vivre-ensemble. Mieux, ces règles garantissent la possibilité pour notre liberté de s’émanciper des faux choix auxquels on nous relègue. Ainsi, notre liberté ne devrait pas s’épuiser dans des actions qui nous dégradent, nous-même, autrui ou la biosphère.