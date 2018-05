Les marchés émergents sont-ils en danger ?

La capacité des marchés émergents à résister à la hausse des taux aux États-Unis et au renforcement du dollar américain semble être actuellement remise en question. Mais avec un déficit budgétaire appelé à se creuser de nouveau aux États-Unis et un déficit courant significatif, il est fort probable que la force du dollar se révèle transitoire. Les taux américains, quant à eux, devraient approcher marginalement plus graduellement de leur point d’équilibre.

Par ailleurs, les économies émergentes offrent, avec un cycle économique encore jeune, un potentiel de hausse intéressant, et sont nettement plus résilientes que par le passé. En particulier, la réduction des déficits courants émergents ces dernières années implique une moindre vulnérabilité en termes de besoin de financement extérieur, d’autant plus que leurs réserves de change se sont renforcées. Le risque d’insolvabilité s’en trouve largement réduit. Par ailleurs, la faiblesse des pressions inflationnistes a permis aux banques centrales de maintenir une politique monétaire particulièrement accommodante, avec des taux bas soutenant la croissance. Aujourd’hui, elles ont ainsi la possibilité de remonter leur taux directeur pour soutenir la devise si cela s’avérait nécessaire, sans fortes implications négatives pour la dynamique économique tant que le rythme de resserrement reste suffisamment mesuré.

Dans ce contexte, nous restons convaincus que les marchés émergents continuent d’offrir, structurellement et sélectivement, des opportunités d’investissement intéressantes à moyen terme, et ce malgré la volatilité actuelle. (24 heures)