Les notes de frais des nantis écœurent les élus de l’ombre

«Je suis triste, je ne voterai plus jamais.» C’est une dame en colère qui a lâché ces mots mardi soir, devant le bâtiment où siégeaient les élus de la Ville de Genève. Elle tenait un écriteau dénonçant les «fraudeurs» réunis à l’intérieur. Ces magistrats fort généreusement payés, Guillaume Barazzone en tête, dont les notes de frais mirobolantes suscitent l’émoi depuis que la Cour des comptes les a rendues publiques.

On comprend l’indignation de cette dame et des contribuables genevois. Le champagne, les taxis en pleine nuit, les dizaines de milliers de francs de frais de téléphone… Plus encore que les voyages douteux offerts à certains politiciens, cette triste énumération pourrait saper la confiance qu’ont les citoyens envers leurs autorités. «Il y a des ménages qui vivent avec presque rien, alors c’est un scandale de voir nos élus dépenser l’argent public pour leur petit confort», résumait un manifestant l’autre soir à Genève.

J'ai une penseé pour les édiles qui font tourner nos petites communes, loin des projecteurs, ces travailleuses et travailleurs sans grade qui donnent encore un sens au système de milice suisse

En réfléchissant à cette affaire, j’ai une pensée pour d’autres acteurs de la politique de ce pays. Les édiles qui font tourner nos petites communes, loin des projecteurs, ces travailleuses et travailleurs sans grade qui donnent encore un sens au système de milice suisse. Membres de l’Exécutif local, syndics, maires ou présidents, ils assument leurs tâches au quotidien, pour le bien de la collectivité, et encaissent beaucoup plus de critiques que d’indemnités. Je peux vous en parler, étant marié à l’une de ces élues de village. Elle gagne bien moins que les 42'000 francs déclarés par Guillaume Barazzone en seules notes de frais l’an dernier…

Leurs responsabilités sont moins importantes, pourra-t-on objecter. Normal que ces intermittents de la vie publique soient moins bien rémunérés que leurs homologues des grandes villes. C’est à voir. Eux aussi font face, à l’échelle de leur commune, à des contraintes élevées. Ils enchaînent les séances en soirée, gèrent les affaires courantes et font avancer des projets concrets, petits et grands. Des autorisations de construire à la Commission scolaire, en passant par l’éclairage public ou les sapeurs-pompiers, ces élus de l’ombre ont du boulot à revendre et des soucis plein la tête. Un peu comme les magistrats de la Ville de Genève, mais sans le prestige de la fonction – et surtout sans le retour sur investissement.

Bref, les petites mains de la politique suisse ont toutes les raisons d’en vouloir aux nantis du bout du lac. En songeant à leur propre situation, mais aussi aux dégâts d’image à long terme. Les disparités abyssales que révèle cette histoire n’augurent en effet rien de bon pour l’administration de nos localités. Selon une récente enquête du «Temps», près de 12% des membres des Exécutifs vaudois et fribourgeois ont donné leur sac au cours des dix-huit derniers mois. Plus de 300 démissions au total, dues en grande majorité à la difficulté croissante de concilier vie professionnelle et mandat public. Ce ne sont pas les largesses genevoises qui vont relancer les vocations. (24 heures)