Mieux valoriser la retraite, le futur de chacun d’entre nous

Sur la base d’une étude prospective de Statistique Vaud, le Conseil d’État vaudois a récemment tenté de présenter une autre facette du vieillissement de la population, d’abord économique.

Les défis sont nombreux, mais surtout complexes à anticiper. Les plus de 65 ans pourraient représenter une personne sur cinq d’ici à 2040, alors qu’ils ne représentent qu’une personne sur sept actuellement.

L’accroissement de la part des personnes âgées est essentiellement perçu au travers des coûts sociaux et économiques que le phénomène entraîne. La persistance de cette représentation est surprenante, car elle est quasi identique à celle qui prévalait lors de l’instauration de l’AVS. Pourtant, l’augmentation de l’espérance de vie s’est accompagnée d’une modification essentielle de la place et du rôle des plus de 65 ans.

L’entrée à la retraite ouvre des perspectives tout autres que celle de la fin de vie. Prendre sa retraite permet de vivre une nouvelle phase de son existence, moins ou plus rythmée par l’emploi rémunéré. Le rentier ne sort pas de la vie en société; il y joue un rôle et occupe une place renouvelée.

Une nouvelle forme de vie s’offre ainsi à lui, qui va contribuer au développement et au bien-être de ses proches et de l’ensemble de l’environnement auquel il appartient de plein droit. Il n’est pas un citoyen au rabais. Il joue et va occuper à l’avenir un rôle de plus en plus déterminant dans les sociétés développées. Non seulement parce que son nombre croît, mais surtout en raison de ses potentialités remarquables et encore peu explorées.

La plupart des plus de 65 ans n’occupent pas un emploi rémunéré, mais ils contribuent largement au développement du bien-être collectif en occupant des fonctions essentielles mais peu reconnues dans nos dynamiques sociales. Le rôle de grands-parents vient vite à l’esprit, parce qu’il permet de contribuer aux obligations familiales. Mais l’essentiel réside moins dans leur rôle de parents substitutifs que dans leur capacité à créer un lien particulier avec leurs petits-enfants.

Il est temps de modifier les représentations sociales dépassées d’un aîné sur le déclin à la suite de son retrait du marché de l’emploi. Son apport au quotidien nous est essentiel parce qu’il permet de relativiser le rythme effréné de nos existences, parce qu’il renvoie à des préoccupations essentielles, parce que son regard est moins utilitariste, etc.

Ce rapport renouvelé à la vie permet de discerner le primordial, de privilégier les relations qui comptent, de resserrer les liens importants, de prendre le temps de s’émerveiller. Vivre en retraité, c’est participer pleinement de cette nouvelle tranche de l’existence que nous permet le système de prévoyance vieillesse, sans se laisser distraire de l’essentiel. (24 heures)