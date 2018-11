Non, M. Darbellay, nous ne sommes pas des chiens

Si Géraldine Savary quitte la vie politique, c’est parce que «la meute a eu sa proie». C’est la théorie de Christophe Darbellay qui n’hésite pas, sur Facebook, à qualifier la presse de «chiens». Pour le coup, il emprunte les mots de François Mitterrand à l’enterrement de Pierre Bérégovoy, l’ancien premier ministre français suicidé en 1993. De toute évidence, Christophe Darbellay aime citer François Mitterrand en toutes circonstances et événements. Sauf que cette fois, c’est mal à propos. Surtout faux et cela dissimule mal une stratégie irresponsable.

Soyons sérieux, comparer le destin de Pierre Bérégovoy et de Géraldine Savary est une faute de goût envers les deux personnes. Le premier est mort violemment. La sénatrice socialiste a, elle, décidé de quitter librement l’arène politique. Si Christophe Darbellay avait voulu citer les grands socialistes tricolores – cette espèce en voie de disparition – il en aurait appelé à Lionel Jospin. C’est lui qui prononça en 1998, sur la tombe de Bérégovoy à Nevers, le mea-culpa collectif des socialistes français. «À lui qui ne comptait pas son soutien aux autres, cette camaraderie fut, vers la fin, mesurée.»

«Discréditer le travail des journalistes plutôt qu’apporter des réponses»

C’est bien le manque de soutien de sa famille politique qui a poussé vers une fin tragique le dernier premier ministre français issu de la classe ouvrière, et non la presse. Des deux côtés de la frontière, ces histoires se confondent sur ce point. La camaraderie des socialistes suisses semble aussi avoir touché une limite. Mais, pour allumer un contre-feu, le président du PS Suisse Christian Levrat a, lui aussi, hurlé avec les loups contre le harcèlement médiatique, la chasse aux sorcières et un prétendu «deux poids deux mesures». S’en prendre au messager plutôt que traiter le contenu du message est une vieille ficelle.

D’autant que lors de ces folles semaines qui ont vu se multiplier les polémiques sur les manquements à l’éthique – parfois – et les arrangements avec la réalité – souvent – de plusieurs élus à Genève et dans le canton de Vaud, la presse n’a fait que son travail. Et très bien d’ailleurs, dans une séquence où elle s’est montrée courageuse et curieuse comme rarement.

Aucun agenda caché

La force et l’intensité des révélations ne doivent leur timing qu’aux circonstances des enquêtes. Il n’y a eu ni deux poids deux mesures et pas davantage d’agenda caché que de partialité. En revanche, les atermoiements et les omissions de plusieurs protagonistes qui auraient préféré qu’on ne s’intéresse pas à eux se sont étalés à la vue de tous.

On s’étonne dès lors que des figures de la politique comme Christophe Darbellay et Christian Levrat cherchent à discréditer le travail des journalistes plutôt qu'à apporter des réponses aux questions soulevées. Interrogations légitimes partagées par nos lecteurs, les citoyens et les électeurs des différents partis qu’ils représentent. Non, les journalistes ne sont pas des chiens qui chassent en meute. Les politiciens ne sont pas davantage tous pourris.

En revanche, certains se comportent en loups en ne ripostant que par l’intimidation à leurs contradicteurs légitimes. (24 heures)