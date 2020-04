Ode aux spectateurs malotrus

Ceci est une ode à ces énergumènes insupportables qui peuplent les salles de théâtre. Cet iPhone addict qui ne peut pas passer une heure et demie sans checker ses SMS, cette dame élégante qui ôte ses escarpins et cale ses pieds boursouflés sur le fauteuil resté libre devant elle, ou ces deux pipelettes qui commentent l’action, en Statler et Waldorf du «Muppet Show». À vous toutes et tous, ce cri du cœur: ce que vous me manquez!

Bien sûr, cet exécrable ostrogoth, c’est aussi moi. Vous savez, celle que des ischions sensibles poussent à gigoter dans tous les sens, passé la première heure de la création événement de Frank Castorf; celle qui, après avoir raté le bus 2, arrive à Vidy à la der et se lance dans une litanie de «pardon, merci, pardon, merci» en se faufilant entre les fauteuils. Ou pire, celle qui, prise d’une quinte de toux (grippale), essaie de sortir discrètement un bonbon de son sac pendant qu’Yvette Théraulaz interprète l’une des plus belles scènes de son spectacle.

Alors, on devrait se réjouir de l’absence de ces congénères gênants. Les théâtres ont ouvert leurs malles virtuelles remplies de pépites pour maintenir le lien, aussi ténu soit-il. J’ai savouré en streaming les chefs-d’œuvre de Pina Bausch et de Peter Brook dans mon salon, affalée sur mon canapé suédois, un verre de muscat bio à la main. Mais très vite, un sentiment de vide s’est emparé de moi. Rien ne remplacera jamais cette ferveur partagée, cette sensation de faire partie d’un ensemble, ici et maintenant, qui font la magie du théâtre.

«Vivement qu’on puisse se retrouver pour penser, rire, douter, être ému ou agacé»

Se retrouver. Surprendre son voisin de fauteuil frissonner face à un texte saisissant, admirer ce comédien qui intègre un couac technique dans son jeu, vibrer devant la partition encore fragile d’un soir de première. Apprendre à tolérer nos désaccords, aussi. Se demander quelles raisons poussent des gens à quitter la salle furibonds, lâchant au passage un sonore «Ce que c’est mauvais!»

Le théâtre, c’est cette communion théorisée par Artaud, un art mystique où le spectateur est pris «dans un tourbillon de forces supérieures». Un espace réel, tangible, où l’«acte théâtral» jaillit dès qu’un individu en observe un autre, selon Brook. C’est aussi des rires à la «Revue de Lausanne» ou le plaisir tout simple d’un vaudeville bien rythmé. Vivement qu’on puisse se rassembler, tous, pour penser, pleurer, douter, rire, être ému, décontenancé, agacé. Et remercier notre voisin de fauteuil, si infernal soit-il, d’être là.