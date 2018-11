On a un bien joli canton… mais que devient la Venoge?

Le Grand Conseil va se pencher, en début d’année 2019, sur une demande de crédit (EMPD) pour une nouvelle étape dans la mise en application du plan de protection de la Venoge. On rappellera que les principes de sauvegarde et de renaturation de cette si célèbre rivière ont été votés par le peuple vaudois en 1990. Il a fallu attendre sept ans pour qu’un plan de protection (Plan d’affectation cantonal Venoge) entre formellement en force. Sa concrétisation sur le terrain devait être achevée dans les vingt ans. Ce délai aujourd’hui écoulé, on voit qu’il reste beaucoup à faire. À ce jour, une seule opération de renaturation d’une certaine ampleur a été réalisée: le creusement, l’an dernier, d’un nouveau lit sur plusieurs centaines de mètres, près de Penthaz. Cette intervention est certes à saluer, il faut toutefois préciser qu’elle était surtout liée à des questions de sécurité: la proximité des voies CFF que les velléités de débordement du cours d’eau pouvaient mettre en danger.

Je comprends bien le pragmatisme des autorités: profiter d’impératifs sécuritaires pour y associer la restauration écologique. Je note cependant que l’élément sécurité n’est pas inscrit dans les principes votés par le peuple vaudois, le plan de protection n’en fait pas non plus état. Dès lors, il est temps que les autorités cantonales appliquent également des mesures de «renaturation pure», c’est-à-dire non nécessairement liées à des impératifs sécuritaires. Ce sera le cas lorsque cette demande de crédit aura été acceptée par le Grand Conseil. Et c’est l’essence même des interventions sur la Venoge!

Constat réjouissant: des travaux allant dans le sens de nos souhaits et de ceux du peuple vaudois vont commencer. Après maints rebondissements et interventions diverses, en début d’année prochaine devra débuter la renaturation de la zone alluviale du Bois-de-Vaux, en aval du moulin de Lussery-Villars. D’autres projets de la même veine pointent à l’horizon. Par ailleurs, on note avec intérêt que la plus grande part du nouveau crédit Venoge sera consacrée à des réalisations concrètes sur le terrain, comme la restauration écologique sur 1,2 km en amont de Lussery-Villars.

Reste une inconnue de taille: l’emprise sur les terres agricoles si âprement défendues par les agriculteurs, un puissant lobby souvent appuyés par les communes. On peut les comprendre, s’agissant de leur outil de travail. On aimerait juste les voir aussi offensifs lorsque des zones agricoles sont sacrifiées à la construction…

Oserais-je rappeler que la législation vaudoise permet l’expropriation, même pour des projets de renaturation? Le Canton y recourt rarement, le sujet semble tabou… sauf lorsqu’il s’agit de la construction d’une route! L’intérêt public ne serait pas le même, me rétorquera-t-on? Mais si! Une rivière devenue pareillement emblématique, et qui de surcroît a été l’objet d’un vote populaire, doit être qualifiée d’intérêt public. (24 heures)