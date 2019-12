Ouf, on sait toujours qui gouverne le pays!

Stabilité, formule intouchable, on n’avance surtout pas, prière de ne pas déranger!

Le déroulement de l’élection des sept Sages, mercredi à Berne, rappelle un scénario d’autrefois et l’on reprend: en 1983, pour succéder à Willi Ritschard, démissionnaire, la socialiste zurichoise Liliane Uchtenhagen réunissait toutes les qualités pour être la première femme élue au Conseil fédéral. Personnalité de grande expérience, conseillère nationale respectée, elle était la candidate idéale. Les socialistes et les femmes manifestaient leur impatience.

La droite, cependant, et le Parti radical tout particulièrement, vexé de ne pas tenir sa première candidate, ont fomenté dans ce qu’on a appelé la «nuit des longs couteaux» un coup de Jarnac resté dans l’Histoire.

Avec l’aide de quelques compères socialistes, la droite est allée débaucher à la direction de Coop Suisse à Bâle un certain Otto Stich qui, lui, paraissait plus docile. Mal en a pris à la droite, le réveil fut douloureux! Plus tard, l’homme docile s’est révélé un redoutable politicien et un habile financier et comptable.

Toutefois, le coup fumeux devint réalité dès le lendemain, jour de l’élection! Drame à gauche, chez les femmes avant tout et dans la population qui attendait un changement de genre pour compléter l’équipe historiquement masculine du Conseil fédéral.

«On sait qui gouverne le pays.» Telle fut la fière et arrogante réplique du président du Parti radical d’alors, le Neuchâtelois Yann Richter.

Et quarante ans plus tard… qui gouverne le pays? Avec l’érosion des partis traditionnels aux élections fédérales d’octobre, les Verts poussés par une vague exceptionnelle cartonnent et aspirent, légitimement, à occuper une place au sein du Conseil fédéral. Ils sont priés d’attendre. Vrai qu’avec une gauche renforcée, les rapports de force, notamment en matière de politique sociale, auraient pu bouger. Mme Amherd, PDC de même sensibilité, aurait-elle contribué à créer une nouvelle majorité? Danger à droite!

Maintenant, qu’attendre d’un Conseil fédéral dont le bilan est davantage la passivité que l’audace?

En 2019, la planète brûle, les jeunes se mobilisent, les femmes réclament et manifestent pour l’égalité des droits, les militants pour le climat se comptent par milliers partout dans le monde, l’Europe met en place un pacte pour le climat, et les Verts, les femmes et les jeunes progressent comme rarement aux Chambres fédérales.

«La Constitution, les principes non écrits, les précédents ont bon dos, rarement volonté populaire a été si ignorée»

La réponse est cinglante, la droite ne veut pas bouger les lignes. La Constitution, les principes non écrits, les précédents ont bon dos, rarement volonté populaire a été si ignorée. Oui, ce 11 décembre 2019, nous avons vu qui dirige le pays!

Le réveil pourrait être douloureux pour ces conservateurs méprisants.