Pour un débat sans fake news à propos du CHUV

Dans la Réflexion publiée dans ces mêmes colonnes par le directeur du Centre Patronal («24 heures» du 9 avril), je ne peux qu’être d’accord avec lui: la question de la gouvernance de notre hôpital doit être abordée «sans œillères idéologiques». C’est le seul point sur lequel je m’accorde avec lui. Car pour le reste le débat actuel sur ce sujet est pauvre, non documenté ou faux.

«La loi sur les Hospices cantonaux de 1993 accorde à l’hôpital une vaste autonomie»

M. Christophe Reymond se demande en titre: «Pourquoi empêcher le CHUV d’accéder à l’autonomie?» Or, lier la gouvernance du CHUV à son autonomie fait peu de sens, car il n’existe pas de relation entre la forme juridique d’une institution et son autonomie réelle. En effet, la loi sur les Hospices cantonaux de 1993 accorde à l’hôpital une vaste autonomie, qu’il s’agisse des constructions, de l’organisation de la clinique ou des ressources humaines.

Ce régime a permis un développement exceptionnel du CHUV ces dix dernières années. Celui-ci a d’ailleurs été récemment classé par la revue américaine «Newsweek» parmi les dix meilleurs hôpitaux du monde sur la base de l’appréciation de 40'000 experts (assureurs, médecins, soignants ou patients).

Indice de gravité et médecine de proximité

Il est aussi faux d’écrire que le CHUV reçoit des patients «moins gravement malades» que les autres établissements universitaires de Suisse. Mesuré par l’indice de case mix, le niveau de gravité de notre patientèle se situe toujours dans la médiane des hôpitaux universitaires suisses, malgré le fait que notre hôpital assure aussi une médecine de proximité. Autre contre-vérité: le CHUV pratiquerait un «transfert massif des charges vers l’ambulatoire».

Dans les faits, notre établissement a vu l’augmentation de son activité ambulatoire plafonner à 18% entre 2013 et 2017, alors que tous les autres hôpitaux universitaires dépassent les 20%. Quant à la durée moyenne de séjour des patients hospitalisés, elle a diminué de manière comparable à celle des autres hôpitaux universitaires entre 2014 et 2017, contrairement à ce qui est prétendu.

Plus de 400 médecins agréés

Enfin, affirmer que notre hôpital se coupe des liens avec le reste du corps médical est infondé: nous avons passé plus d’une centaine de conventions de collaboration avec les hôpitaux vaudois et romands et les cliniques privées. Je ne parle même pas des 403 confrères d’hôpitaux régionaux ou installés en cabinet qui sont agréés au CHUV à temps partiel et participent à nos activités cliniques. Un dernier exemple en date est la création du réseau romand d’oncologie, qui fédère tous les oncologues qui désirent bénéficier d’avis spécialisés.

Après onze ans à la direction de cet hôpital, je n’ai pas l’impression que notre institution ait failli à ses missions, même si je suis conscient qu’il faut continuellement se battre pour améliorer nos prestations. En définitive, je reste persuadé que, quel que soit le système de gouvernance, le succès de notre institution dépend et dépendra toujours de la qualité des femmes et des hommes qui la composent et d’un environnement serein et bienveillant. (24 heures)