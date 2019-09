Pour une grande bibliothèque populaire au Palais de Rumine

À la faveur du prochain déménagement du Musée des beaux-arts vers Plateforme 10, la conseillère d’État Cesla Amarelle souhaite, dans ses lignes directrices de la politique culturelle vaudoise, faire de Rumine le Palais des Savoirs. Mais la ministre de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture n’entend pas pour autant s’immiscer personnellement dans une opération qui tient de la chasse gardée…

Lors d’un exposé devant les Amis de la Cité, le conservateur du Musée d’histoire et d’archéologie, qui semble jouer un rôle moteur dans le projet, a développé un concept de circulation horizontale et verticale permettant aux visiteurs de passer aisément d’un musée à l’autre. Projet qui impliquerait même de fracasser les dalles intermédiaires de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) pour donner plus de volume aux attractives interactions.

Dans cette logique, on voit mal comment la bibliothèque pourrait elle aussi se redéployer… Peu importe, selon le visionnaire: si la BCU gène les plans, on la mettra à l’extérieur, à la Maison Arlaud ou dans un nouveau bâtiment à construire à l’ouest pour «fermer» la place de la Riponne!

C’est précisément cette évacuation qui nous offusque. Les statistiques montrent que la bibliothèque est le secteur le plus fréquenté du Palais: quatre fois plus d’usagers annuels que tous les musées lausannois réunis! Les heures d’ouverture des salles de lecture, de travail, de détente, de contacts sociaux sont très étendues. Le matin dès 8 heures, le soir jusqu’à 22 heures, elles sont occupées par toutes sortes de lecteurs, étudiants pour la plupart, mais aussi retraités, apprentis, visiteurs d’ici et d’ailleurs, étrangers de passage. En milieu de journée, vous ne trouvez plus une place de libre, ce qui témoigne d’un succès total.

Un musée est visité par telle personne de sept en quatorze. La même personne peut fréquenter quotidiennement la bibliothèque, gratuitement. Élément clé du Palais, c’est la BCU qui lui donne vie. Il est hors de question de s’en débarrasser.

Certes, le redéploiement souhaitable devrait profiter à la BCU sans porter préjudice aux autres services offerts à Rumine. Mais il conviendrait de donner davantage d’espace aux salles de fréquentation – quitte à en ajouter de nouvelles, spécifiques et gratuites d’accès, pour les musées.

Pourquoi aussi ne pas profiter des étages inférieurs en y mettant des tables de travail près des fenêtres? Et pourquoi ne pas exploiter le niveau qui donne sur la terrasse sud-ouest pour y créer, au lieu d’une cafétéria de basse-fosse à côté des WC ou perchée sous les verrières du toit, une grande et attrayante brasserie? C’est toute la place de la Riponne qui tirerait profit de ce domaine public central en garantissant une animation, pas seulement les jours de marché et ceux des manifs de protestation.