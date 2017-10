Premières personnes du futur

Le langage de la vente a toujours été friand de nouvelles petites tournures de phrase un peu vides mais susceptibles de rendre les choses plus sexy. C’est de bonne guerre et souvent plutôt rigolo à observer. La dernière évolution du genre, cela dit, m’intrigue particulièrement.

Dans une boutique de vêtements: «Cette chemise me plaît bien, vous l’avez en taille 40?» – «Malheureusement Monsieur, on ne va proposer que les tailles que voici en rayon.»

Au bistrot: «Qu’est-ce que vous suggérez comme dessert?» – «On va avoir la panna cotta, on retrouvera aussi la crème brûlée lavande, ou alors on pourra partir sur un classique tiramisu.»

Hormis le fait que je serais ravi de partir sur ce fameux tiramisu (mais sera-t-il seulement d’accord de me porter jusqu’à la maison? Et est-ce qu’il vole?), j’aimerais surtout qu’on m’explique pourquoi les verbes conjugués au futur ont à ce point colonisé la parole commerciale. Vous avez noté? C’est pas bien, le temps présent? Voilà ce qu’on a, essayez ça, un tiens vaut mieux que deux tu l’auras, tout ça?

D’accord, dans la restauration en particulier, monde hyperconcurrentiel et évolutif s’il en est, il faut se démarquer. Il y a d’abord eu les descriptifs de plats qui ne décrivent pas les plats – mais ça ne marche plus, on sait que «la farandole de tubercules de la ferme de la mère Jeanne sous sa belle croûte d’alpage» est un gratin de patates. Derrière, la déferlante de termes terroir-chic empruntés au vocabulaire des télé-crochets culinaires à la M6: les chefs travaillent la texture, l’authentique, tout dessert est «gourmand» (merde, il va s’automanger et j’en n’aurai plus!), toute saucisse devient «canaille», etc.

Et donc aujourd’hui, cet étrange usage du futur… Alors la question: que peut-il bien exprimer? L’idée que le présent est un peu pédestre, navrant, mais qu’ici, c’est bien? Que celui qui s’en sert est déjà un peu plus loin que vous dans l’évolution de l’espèce? Sérieux, j’aimerais comprendre. Si vous avez une idée, faites-moi signe. Et si ça ne vous intéresse pas plus que ça, c’est pas grave, on va partir sur d’excellents articles traitant de l’actualité dans les onglets ci-dessus. (24 heures)