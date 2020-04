Président, c’est quel métier?

J’ai eu de la peine à m’y habituer. Après dix ans à suivre inlassablement les conférences de presse du Conseil fédéral tous les mercredis, de messages en consultations, voilà que ces rendez-vous hebdomadaires dont tout le monde se fichait se sont mis à battre des records d’audience.

Retransmis à la télévision, ils se sont mués en rendez-vous d’une nation livrée aux décisions de ses dirigeants. Au plus fort des annonces-chocs, à la mi-mars, les journalistes accrédités à Berne ont eu le privilège de pouvoir poser les questions brûlantes sur une situation inédite et parfois confuse tout en devenant des citrons pressés de toute part.

J’ai essayé de tenir le cap: hiérarchiser l’information, la vérifier, l’expliquer, la mettre en contexte. Puis il a fallu gérer la correspondance. Des dizaines de messages d’amis commençant par le fameux «Tu passes à la télé!» souvent suivis d’une demande ponctuée par cette précision mortifère: «Désolée, je n’achète pas les journaux mais tu pourrais me renseigner sur…» J’étais devenue Madame Soleil.

Puis il y a eu les questions reçues par e-mail et par SMS de vagues connaissances me priant de les relayer aux sept Sages. Ou au moins à Daniel Koch.

Cette expérience a eu une autre conséquence moins attendue. Invités par leur enseignante à réfléchir aux professions très sollicitées en cette période de crise, des élèves genevois de 6 à 7 ans, après avoir cité les vrais métiers les plus exposés, en sont venus au journalisme. Ce fut le point de départ d’une correspondance par vidéos qui dure depuis un mois et me gratifie d’échanges vivifiants.

Leon, Benedetta, Omar, Sofia, Frida, Filip ou encore Hugo sont un point de connexion vers la réalité. Ils me posent un florilège de questions qui me permettent à mon tour de réfléchir sur la manière dont les enfants peuvent vivre cette situation et sur leur perception de mon métier. Façon Tintin: «Est-ce que vous avez peur de sortir de la maison tous les jours en ce moment?». Façon Reporters sans frontières: «Tous les journalistes, ils ont le droit de poser des questions à la réunion du Conseil fédéral?»

Sur la maladie, ils me confrontent à mes limites: «Coman le corona peut saréte?» m’écrit l’un d’eux. Je pensais être plus armée sur le plan institutionnel. Mais Filip m’a désarçonnée avec cette interrogation: «Qu’est-ce que le président de la Suisse fait comme travail?»

À part répondre qu’on avait une présidente cette année, pour le reste, j’étais bien empruntée. Prendre des décisions et faire des vidéoconférences?