Prisons vaudoises: reconnaître l’important travail accompli

Mardi 30 janvier dernier, le Grand Conseil traitait la demande des groupes UDC et PLR de créer une commission d’enquête parlementaire sur les prisons. Depuis la tribune du public, j’ai été étonnée par les interventions témoignant de la méconnaissance de certains élus au sujet du monde pénitentiaire.

«Il y a eu un avant et un après-2012 en matière de politique pénitentiaire vaudoise»

Je n’en ai aucun doute, il y a eu un avant et un après-2012 en matière de politique pénitentiaire vaudoise. Pourquoi cette année-là? Parce que 2012 marque l’entrée en fonction de Béatrice Métraux, conseillère d’État, à la tête du département chargé du Service pénitentiaire (SPEN), cela quelque deux mois après celle de Mme Sylvie Bula à la tête de ce même service.

Lorsque ces deux femmes sont arrivées à ces postes, on pouvait alors faire le constat d’un service qui avait été sérieusement délaissé les législatures précédentes: des places de détention totalement insuffisantes, un manque criant de personnel, une sécurité défaillante, des détenus plus fragiles et certains plus dangereux, des processus et des directives à revoir.

L'affaire Vogt

À cela s’ajoutait encore pour tout le Service pénitentiaire le traumatisme provoqué par l’affaire Skander Vogt, décédé en 2010 dans sa cellule de Bochuz, intoxiqué après avoir mis le feu à son matelas, ainsi que le départ de trois directeurs.

Face à cela, avec courage, ces deux femmes ont fait un travail sans précédent. Elles ont tout de suite agi en construisant et en réaménageant 254 places de détention pour faire baisser la pression carcérale (du jamais-vu en si peu de temps). Elles ont aussi augmenté l’effectif du SPEN de 45% et renforcé les échanges avec les autres cantons. Elles ont renforcé les prérogatives de la Commission de dangerosité et ont amélioré la prise en charge des détenus souffrant de maladies psychiques.

Sur recommandation de la Commission des visiteurs de prisons du Grand Conseil, elles ont optimisé les conditions de détention des zones carcérales. Enfin, c’est toute la direction du SPEN qui a été profondément réorganisée.

Des objectifs clairs

En plus de ces actions concrètes, le SPEN a produit un rapport de 200 pages sur la politique pénitentiaire, salué par les experts du domaine. Ce document fixe des objectifs clairs pour les dix prochaines années, que ce soit en matière d’infrastructures, de prise en charge des détenus ou de réinsertion. Un outil stratégique pour la gouvernance du service qui faisait cruellement défaut.

Il faut le notifier, Vaud est effectivement le canton suisse où l’on incarcère le plus de personnes, notamment avant jugement. Le SPEN, en tant que dernier maillon de la chaîne pénale, est tributaire des décisions de justice.

Toute cette agitation autour de la CEP est avant tout un jeu de dupes, politique et électoraliste. Il faut être constructif et commencer déjà par reconnaître le travail réalisé! (24 heures)