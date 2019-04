Privilégions des relations harmonieuses en droit du bail

L’Union suisse des professionnels de l’immobilier Vaud (USPI Vaud) regroupe plus de 80 sociétés actives dans les domaines de la gérance, du courtage, de l’expertise immobilière et du développement immobilier. En 2019, le canton de Vaud compte quelque 550 000 locataires. L’ensemble des membres de l’USPI Vaud a la responsabilité de plus de 330 000 objets en gérance et emploie plusieurs milliers de collaborateurs, ce qui en fait l’association la plus représentative des professionnels de l’immobilier vaudois. Au niveau suisse, l’économie immobilière représente plus de 10% du PIB et plusieurs centaines de milliers d’emplois.

À l’ère de la digitalisation, le contact humain est un luxe trop souvent négligé. S’assurer les services professionnels du gérant d’immeubles est gage de situations harmonieuses. Le gérant est un interlocuteur privilégié, garant de bonnes relations entre bailleurs et locataires. Il a le devoir de rappeler aux deux parties les droits et les obligations découlant notamment du droit de bail. Il veillera aussi à ce que les rapports de voisinage entre locataires se déroulent au mieux. Par ailleurs, au vu de la complexité du cadre légal, le gérant saura conseiller le propriétaire afin de lui éviter tout faux pas.

Selon une enquête de satisfaction menée en 2016 par la société MIS Trend et commandée par la Chambre vaudoise immobilière (CVI) et l’USPI Vaud, 93% des locataires sondés sont satisfaits de leurs conditions de logement et 79% considèrent que leurs loyers sont corrects, voire plutôt bon marché. Ces données, qui témoignent de relations globalement harmonieuses entre les locataires et les propriétaires, contrebalancent certains préjugés et propos qui sont parfois tenus.

En outre, rappelons l’importance de l’éthique professionnelle pour l’USPI Vaud qui en a édicté des règles, respectées par ses membres. L’association impose également un contrôle annuel de leurs états financiers et exige qu’ils soient au bénéfice d’assurances responsabilité civile avec des couvertures minimales. Enfin, elle dispose de son propre institut de formation: l’USPI Formation. Cette école permet aux membres de renforcer leurs compétences afin de proposer un service professionnel de qualité. Ces différents facteurs renforcent tant leur professionnalisme que leur crédibilité et offrent des garanties de sécurité à la clientèle.

L’USPI Vaud sait à quel point le logement est l’élément central de l’insertion sociale de l’individu. C’est la raison pour laquelle elle a constitué, en 2012, la Fondation USPI Vaud qui a déjà octroyé à plus de 70 ménages de locataires, en difficulté de paiement, un soutien financier leur permettant de conserver leur logement.

Enfin, les professionnels de l’immobilier œuvrent à la création de nouveaux logements qui visent à équilibrer offre et demande. Le marché s’autorégule donc, sans nécessiter des interventions étatiques. (24 heures)