«Protéger» ne signifie pas «dévaluer»

Une maison «classée» a-t-elle une valeur moins élevée, en tant que bien immobilier, qu’une maison de dimension et situation comparables mais sans restrictions quant aux possibilités de transformation, voire de démolition? De nombreux propriétaires réagissent avec hostilité à toute idée de classer leur maison monument historique, et certains se disent «victimes» d’une violation de leurs droits de propriétaires, garantis par la Constitution.

De telles craintes sont-elles justifiées? D’un point de vue strictement individuel, il est difficilement contestable qu’une maison ancienne avec deux étages vaut moins qu’un nouvel immeuble de quatre niveaux. Mais peut-on réduire la question à cette dimension strictement individualiste? Si le propriétaire d’une maison, située dans une chaîne de maisons comparables d’une époque lointaine mais bien conservées, la remplace par un immeuble plus grand, il réalisera un profit intéressant certes, mais largement sur le dos des propriétés voisines qui seront affectées par la défiguration de l’ensemble. Si, en se prévalant de l’égalité de traitement, les voisins procèdent, l’un après l’autre, au même genre de «renouvellement urbain», c’est toute la rue qui perdra son aspect historique.

Combien vaut l’authenticité d’un ensemble? Patrimoine suisse a essayé de faire analyser cette question par une étude de la Haute École de Coire. Malheureusement, il s’est avéré que les données sur la valeur des immeubles, nécessaires à une telle étude, font encore défaut en Suisse. D’autant plus intéressantes sont des études entreprises en Angleterre et au Danemark qui, profitant de bases de données beaucoup plus étendues et d’un nombre de transactions bien plus élevé, arrivent à estimer la plus-value de maisons classées dans un environnement bien protégé à 20 à 30%. Cette plus-value dépend non seulement de la valeur intrinsèque de chaque construction, mais en plus de la cohérence de la protection de l’ensemble des maisons voisines. Dans une récente publication sur les facteurs déterminant la valeur des immeubles, UBS a largement repris ces conclusions.

Malheureusement, de nombreux propriétaires, souvent mal assistés par leurs architectes, sont incapables d’apprécier la valeur économique de leur bien. Cette semaine, l’auteur a assisté à une inspection locale d’une ferme érigée en 1794 par des paysans aristocratiques. Elle se révèle riche en ornementations hors du commun, de plafonds décorés, de menuiseries, de poêles d’époque et de pièces d’une hauteur dépassant 3 mètres même à l’étage supérieur. Le propriétaire et son architecte ne voyaient que l’intérêt de démolir cette maison (ou tout au moins de la «vider») pour la remplacer par un immeuble banal de même dimension. Le tribunal les a empêchés de passer à un tel acte autodestructeur, en leur rappelant en passant l’immense perte en argent que leur projet risquait de leur causer. Sans parler de la perte occasionnée par la démolition en tant que telle, l’élimination des décombres et l’érection d’un nouveau bâtiment de dimension identique.

Pour être «rentables», les anciennes maisons appellent des transformations respectueuses, sans gadgets modernes mais souvent superflus (comme les ascenseurs, balcons, fenêtres panoramiques, etc.). Les exemples de mises à jour réussies ne manquent pas. Ils n’attendent que d’être découverts par les milieux immobiliers, de même que leur valeur… économique! (24 heures)