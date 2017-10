Que le terroir vaudois devienne culturel

«Si vous partez en séjour en Alsace, vous viendrait-il à l’idée de consommer autre chose que du vin alsacien?» Certainement non. Difficile de trouver autre chose sur place, et surtout, en tant que touriste, vous souhaitez déguster ce que la région visitée vous offre. Un ami français, patron d’un restaurant dans le canton m’a dit un jour: «Si j’avais ouvert un restaurant dans le nord de l’Espagne, je proposerais un Rioja et du jambon sec de la région. J’habite le Pays de Vaud, alors je propose du chasselas et du saucisson.»

Le terroir est donc un état d’esprit et non une question d’origine. Nous ne devrions en aucun cas éprouver le sentiment de peur d’être nationaliste ou protectionniste. Cela n’a rien à voir. Un très grand nombre de destinations jouent la carte de leur terroir depuis longtemps et, en tant que touriste, nous leur en voudrions si l’on nous proposait du vin chilien en plein pays bordelais.

C’est un constat vérifié: aujourd’hui plus que jamais, l’homme est à la recherche d’expériences uniques, de saveurs locales, il souhaite découvrir quelle personne se trouve derrière le produit, où celui-ci est élevé, fabriqué, choyé. Sur cette planète mondialisée, il a besoin d’authenticité, d’un retour aux racines, d’avoir l’assurance que les produits que nous consommons sont de qualité, qu’ils reflètent le savoir-faire et le savoir-être des lieux visités et de leurs habitants.

Comme le digital, le terroir et l’œnotourisme sont en plein boum. Cette tendance est une magnifique opportunité de se solidariser, de s’organiser afin de se mettre en avant sur un marché profondément modifié depuis l’arrivée du franc fort et d’Internet. C’est l’occasion de se concentrer sur une thématique d’avenir, d’innover, plutôt que de s’attarder sur ce qui nous freine.

Vaudois, nous avons la chance d’habiter un coin de pays hors du commun. Faisons-lui honneur. Nous devons le représenter en permanence avec dignité, en utilisant spontanément et systématiquement les inestimables cartes de visite que nous avons sous la main. Dorénavant, tout comme notre chocolat, nos montres ou nos montagnes, les fruits de nos vignobles et de nos champs doivent être associés à l’image, à la promotion de notre pays, afin de faire valoir son extraordinaire diversité et qualité.

C’est là notre défi et notamment celui du projet Vaud Œnotourisme: fédérer, répondre aux attentes du client, s’adapter à l’évolution du marché, et faire que notre terroir s’inscrive dans l’ADN de chaque habitant. Il doit être nous. Et nous, en lui.

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons être fiers de ce que l’on est et de ce que l’on fait. Vaudois, un nouveau jour pour notre terroir s’est levé! (24 heures)