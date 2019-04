Ras-le-bol de ces locaux surchauffés!

Le médecin sait qu’une bonne partie des maladies respiratoires hivernales provient du chauffage et de l’air sec. Il est naturellement appelé à demander à ses patients de le renseigner sur la température de leur logement ou de leur bureau. Et, tout l’hiver, ce sont les mêmes réponses. «Chez nous, c’est surchauffé! Nous avons beau fermer tous les radiateurs, c’est encore trop chaud. C’est pourquoi nous laissons en permanence une fenêtre entrouverte!» Ou alors, c’est au travail: «Au bureau, on étouffe: tous mes collègues sont malades!» Parfois, c’est à la fois plus précis et encore plus inquiétant: «Vous comprenez, j’ai froid si je n’ai pas 25° C!»

Je ne vais pas parler de l’hygrométrie, sinon pour rappeler que plus on chauffe, plus on dessèche, et que nos voies respiratoires n’aiment pas l’air sec.

Mais la question de la température est non seulement un problème de santé publique, mais aussi un vrai problème écologique. Un degré de température supplémentaire nécessite beaucoup plus d’énergie pour passer de 23° C à 24° C que pour passer de 19° C à 20° C. Et si un bon nombre de nos concitoyens doivent maintenir une fenêtre entrouverte pour que l’air demeure respirable, c’est autant d’énergie qu’on rejette bêtement dans la nature.

Tout cela, on le sait depuis longtemps. Il y a trente ans, lorsque j’ai commencé mon activité à Lausanne, ces questions n’intéressaient personne. Aujourd’hui, le monde entier se préoccupe du réchauffement climatique. Et pourtant rien n’a changé: nos appartements et nos bureaux sont largement surchauffés.

Les jeunes ont raison de nous alarmer. Ils ont peur pour notre climat; et moi, j’en ai ras le bol!

Quand on s’adresse à une gérance, on nous répond toujours qu’il y a un ou une locataire qui se plaint de ne pas avoir assez chaud. On se demande évidemment pourquoi un frileux qui refuse d’enfiler un pull devrait servir de référence, plutôt que tous les autres qui étouffent. Pourquoi un comptable qui veut vivre en bras de chemise tout l’hiver devrait faire la loi dans un bureau…

Quand on s’adresse aux chauffagistes, ils vous répondent qu’il y a des problèmes techniques et que la température n’est pas la même dans tout l’immeuble. C’est probablement vrai parfois, mais les problèmes techniques se résolvent si on veut bien s’en donner la peine.

Je ne pense pas qu’on progressera à coups de lois et de règlements. Mais c’est un mouvement de masse qui devrait se lever. Et exiger que, pour l’hiver prochain, tous les chauffages – des immeubles collectifs, des salles de spectacle, des écoles, des bureaux – soient abaissés d’un ou deux degrés. En plus d’une très forte contribution à la protection du climat, on aurait amélioré – et non pas dégradé! – le confort de vie et la santé de la plupart de nos concitoyens.

Allez, les jeunes: du concret maintenant!

