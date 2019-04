Réforme fiscale: un cadeau exagéré et dépassé?

Le 19 mai, le peuple suisse doit voter sur un projet «réforme fiscale et financement de l’AVS» ou RFFA, qui suit deux réformes rejetées auparavant. L’argentier fédéral, malgré la réticence de l’UDC, avertit que si cette réforme ne passe pas, il lance un programme de restrictions budgétaires. Par ailleurs, l’AVS serait menacée, le chômage augmenterait… Le PLR, proche des entreprises, est évidemment un chaud partisan de cette réforme qui va rayer les statuts spéciaux et les rulings, désormais jugés inacceptables par les instances internationales. Quant au PS, qui, par la voix de son président, revendique un taux d’impôt de 70% pour les hauts revenus, il n’est point horrifié par la taxation à moins de 14% des riches multinationales.

Une alliance entre la gauche et la droite sur des cadeaux fiscaux n’est-elle pas un peu suspecte? Ailleurs, des entrepreneurs, petits et moyens, écrivent dans la presse des plaidoyers désintéressés (?!) mettant en évidence les vertus du projet, et les Conseils d’État romands montent unis au front. On dirait qu’il y a le feu au lac. Pourtant les initiants du référendum sont un petit groupe sans importance politique. La peur d’une issue défavorable (sondages incertains) se serait-elle installée?

«On risque plutôt de laisser s’échapper les contribuables juteux»

Cette croisade en faveur de la RFFA m’incite à faire quelques brèves observations. Ayant longtemps travaillé avec des multinationales et continuant à les côtoyer, je constate que la fiscalité, dans l’atmosphère de suspicion actuelle, n’est plus une priorité pour elles. D’autres atouts de la Suisse les intéressent pour s’y installer et y rester. D’ailleurs, elles pourraient optimiser fiscalement à outrance, mais craignent de plus en plus les foudres de leurs pays d’origine (États-Unis, France, Italie, Grande-Bretagne, Suède, etc.). Je serais étonné qu’une des grandes multinationales américaines sises à Lausanne quitterait notre pays à cause de la fiscalité, la position stratégique de la Suisse et l’attitude indulgente vis-à-vis de son industrie étant par contre primordiales.

En ce qui concerne les sociétés suisses, en général satisfaites d’une fiscalité raisonnable (19% en moyenne nationale), elles n’avaient rien demandé. Et voilà qu’elles se voient offrir un cadeau, soit une baisse moyenne de leur charge fiscale d’environ 30%. À 13,79%, déjà en vigueur, la BCV, par exemple, verra sa facture fiscale annuelle diminuer de 35 millions de francs.

Il est surtout important de rappeler que la guerre des taux d’imposition énerve de plus en plus les États où se situent les sièges des multinationales. Olivier Thévoz, avocat fiscaliste international, a récemment remarqué que la communauté internationale devrait rapidement s’entendre sur un taux d’imposition minimal sur les bénéfices des sociétés entre 18% et 20%. On y était déjà en Suisse. Pourquoi vouloir trop faire, risquer à nouveau la critique des autres États et mettre à mal nos budgets cantonaux et communaux? Avertissement final: en tirant trop sur la corde on risque plutôt de laisser s’échapper les contribuables juteux de la classe dite aisée. Eux, à raison, en ont marre de trinquer. (24 Heures)