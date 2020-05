Savourons le déconfinement avec modération

Un repas en couple au restaurant, une bière fraîche sur la terrasse d’un bistrot. Parmi les petits plaisirs de la vie quotidienne qui nous sont interdits depuis des semaines, ce sont ceux-là que je me réjouis le plus de retrouver. À partir du 11 mai, la Suisse va à nouveau goûter à la normalité. Mais nous ferions bien de la savourer avec modération, comme disent les pubs pour boissons alcoolisées. Car le retour de flamme du coronavirus pourrait être rapide et dévastateur.

Le Conseil fédéral l’a dit en pesant chaque mot, mercredi, au moment d’annoncer la sortie de crise. Tiraillé entre les impératifs de santé publique et la nécessité de faire redémarrer l’économie, Alain Berset a distillé les heureuses nouvelles du jour – notamment la réouverture anticipée des restaurants et des musées – en y ajoutant une bonne dose de prudence. Cela ne marchera que si nous tous, citoyens responsables, continuons à faire preuve de discipline.

«Le retour de flamme du coronavirus pourrait être rapide et dévastateur»

Le ministre de la Santé a passé sous silence les craintes d’une deuxième vague de l’épidémie, qui s’étalaient le matin même à la une de plusieurs quotidiens (dont «24 heures»). En tout cas, il a soigneusement évité de se prononcer sur les chiffres avancés par une batterie d’experts. Des scénarios mathématiques effrayants, selon lesquels notre pays pourrait dénombrer jusqu’à 15'000 morts du Covid-19 d’ici au mois de septembre. «C’est hélas réaliste», soutient le professeur Jacques Fellay, de l’EPFL, membre du comité scientifique mis en place par le Conseil fédéral. Le relâchement progressif du confinement fera repartir à la hausse le nombre d’infections et d’hospitalisations, assurent de nombreux chercheurs en épidémiologie.

Espérons que l’avenir leur donnera tort. Car la dernière fois que notre pays a dû faire face à une épidémie de cette ampleur, c’est bien la seconde vague qui a fauché le plus de vies humaines. De juillet 1918 à juin 1919, la grippe espagnole a infecté près de la moitié de la population suisse et fait près de 25000 morts. Après un premier pic enregistré en juillet et août, la majorité des décès est survenue entre octobre et décembre 1918, souligne une publication de l’Office fédéral de la statistique. Les personnes jeunes, de 20 à 39 ans, étaient alors les plus touchées.

Autre époque, autre réalité? La connaissance médicale est incontestablement meilleure de nos jours. Mais en l’absence d’un vaccin, la distanciation sociale demeure le plus sûr des remèdes. C’est ce qu’affirme une professeure d’histoire américaine, Nancy Bristow, en revenant sur la pandémie de grippe espagnole. Elle compare la réaction des autorités de deux grandes villes. Philadelphie, qui a rechigné à décréter des mesures fortes, s’est fait submerger par la maladie. À l’inverse, Seattle a très vite banni les rassemblements et ordonné des mises en quarantaine. Elle a maintenu ce régime durant de longs mois, malgré les protestations qui s’élevaient. Résultat: un taux de mortalité parmi les plus bas des États-Unis.

Un siècle plus tard, nous n’avons pas encore gagné la partie.