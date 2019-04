Soutenir les familles, un investissement prometteur

Le soutien aux familles est le parent pauvre des politiques sociales en Suisse. Il est admis que notre pays consacre moins de 2% de son PIB à la politique familiale. C’est près de deux fois moins que les pays environnants ou même que la très libérale Grande-Bretagne.

La perception du rôle de l’État dans ce domaine met en évidence une fracture culturelle entre Alémaniques et Latins. Mais quoi qu’il en soit, pour une majorité de Suisses, l’environnement familial relève de la sphère privée. Pour rappel, la Suisse est demeurée longtemps le dernier pays européen sans assurance maternité. Elle continuera sans doute à occuper les derniers rangs des États ayant introduit un congé paternité ou parental.

«Avoir des enfants coûte cher et une partie des familles ne parviennent pas à faire face aux dépenses»

Cette absence de volonté sociale et politique a des conséquences. Avoir des enfants coûte cher et une partie des familles ne parviennent pas à faire face aux dépenses. Plus de 250'000 enfants sont durablement inscrits à l’aide sociale. Les familles monoparentales, comme celles ayant deux enfants et plus, sont surreprésentées dans les statistiques sociales.

Il est déplorable qu’en raison d’un soutien insuffisant, des familles doivent faire recours à l’aide sociale. Subir des privations a un impact sur la santé mentale et physique des enfants qui y sont exposés. Plus, passer son enfance à l’aide sociale ne relève pas de la dignité.

L’argument monétaire est le plus souvent évoqué lorsqu’il est question des prestations pour les familles. Trop cher! Aux Chambres fédérales, une majorité pense qu’un soutien renforcé en faveur des familles risque d’entraver le développement économique. C’est pourquoi l’assurance maternité généralisée a été élaborée grâce à un compromis autour du recours à l’assurance pour perte de gain.

Sauf que les milieux économiques déplorent la raréfaction d’une main-d’œuvre qualifiée que les parents peinent à constituer, faute d’une politique familiale digne de ce nom. Le soutien aux familles ne doit pas être perçu uniquement comme une dépense. Il est aussi un investissement. Il permet le renouvellement des générations, mais offre surtout aux parents la reconnaissance d’être un maillon indispensable de nos sociétés.

L’investissement que la Suisse refuse ostensiblement depuis des décennies en faveur des familles engendre des problèmes sociaux auxquels les responsables politiques peinent à répondre comme le vieillissement de la population, l’obligation de faire appel à de la main-d’œuvre étrangère, mais entraîne aussi des situations complexes telles que certains mauvais traitements envers les enfants.

Les autorités fédérales doivent réfléchir sur le rôle et la place des familles d’abord en tant qu’élément dynamique, un investissement prometteur. Comme pour le climat, le futur de nos sociétés se décide aujourd’hui. Soutenir le quotidien des familles aujourd’hui, c’est préserver l’atmosphère sociale de demain. (24 Heures)