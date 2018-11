Un non ferme à l’arnaque à la démocratie directe

La campagne apparemment angélique de l’UDC pour la démocratie directe, financée par le clan Blocher pour plus de 10 millions, est omniprésente sur nos panneaux d’affichage.

Cette campagne vise à hypnotiser le bon peuple à la manière du serpent Kaa et de son «Aie confiance» dans le dessin animé «Le livre de la jungle». Mais le peuple doit rester attentif aux intentions réelles des initiants et aux conséquences de l’initiative. L’initiative populaire «Le droit suisse au lieu de juges étrangers» a pour conséquence de remettre en question près de 600 traités internationaux, souvent fort complexes et principalement commerciaux. En cas d’acceptation, une analyse fine, menée par des groupes d’intérêts y compris étrangers, pourrait remettre en question telle ou telle clause au nom d’un doute sur la compatibilité avec un article constitutionnel. Et, bien sûr, une décision du peuple plus ciblée pourrait conduire à l’annulation de plusieurs dizaines d’entre eux.

Si une famille passe un contrat avec une entreprise, que penserait le vendeur d’une clause stipulant qu’une majorité des membres de la famille peut à tout moment annuler toute disposition qui viendrait à lui déplaire?

L’initiative contre tout droit international aura les mêmes conséquences. La Suisse, qui dépend très fortement de ses exportations et de ses importations, n’apparaîtra plus aux yeux de nombreux partenaires comme sérieuse et fiable. Les conséquences risquent d’être lourdes pour l’économie et l’emploi.

Bien sûr, ce n’est pas le principal but de l’UDC, mais une conséquence lourde. Le principal but de l’UDC est d’annuler la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui protège les Suisses, mais, oh horreur pour l’UDC, parfois aussi des étrangers, d’erreurs ou d’arbitraire dans les jugements du Tribunal fédéral.

Les juges de la CEDH venant de divers pays européens sont décrits comme étrangers alors que la Suisse y a deux juges, le Liechtenstein nous ayant cédé son siège, contre un pour la grande majorité des pays membres. L’UDC oublie également que dans tout cas concernant la Suisse, un juge suisse fait automatiquement partie de la Cour.

Les références au Pacte de 1291 s’en prenant aux baillis autrichiens (juges étrangers) sont donc particulièrement hors de propos. Par contre une acceptation de l’initiative aurait des conséquences importantes pour les droits humains, l’économie et la possibilité pour les citoyens suisses d’être protégés contre l’arbitraire judiciaire. Les droits populaires ne doivent pas conduire à de graves erreurs d’appréciation voulues à coups de millions par le clan Blocher. Un non ferme le 25 novembre est la réponse adéquate.

