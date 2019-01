Une adaptation des systèmes de retraite est indispensable

Afin de garantir des rentes adéquates et équitables pour tous, les systèmes de retraite doivent jouir d’une bonne adaptation à l’évolution des besoins des particuliers. Les systèmes traditionnels sont bien adaptés à des emplois à vie, à plein temps, auprès du même employeur. Mais ils ne reflètent pas les exigences actuelles du marché du travail, ni les aspirations de nombreuses personnes. De plus, ils sont souvent moins favorables aux personnes ayant un emploi atypique ou dont la carrière est interrompue ou non linéaire. De ce fait, les systèmes de retraite doivent être adaptés à des formes d’emploi plus flexibles et à une plus grande mobilité, en améliorant l’accès aux droits à retraite.

«Ces formes d’emploi flexibles posent de nombreux défis en sécurité sociale»

Du côté de l’Union européenne (UE), la Commission s’est penchée sur cette problématique des nouvelles formes d’emploi. Celles-ci, qualifiées d’atypiques, se distinguent des typiques du fait qu’elles s’éloignent des trois éléments réunis dans la formule «normale», c’est-à-dire un travail salarié, exercé à plein temps, à durée indéterminée. Il ne s’agit pas non plus d’activités indépendantes classiques. Les emplois atypiques, caractérisés par une grande flexibilité, peuvent revêtir plusieurs formes: travail indépendant ou autoemploi, travail à temps partiel, travail à durée déterminée mais aussi travail intérimaire, télétravail, travail sur appel.

Ces formes d’emploi flexibles posent de nombreux défis en sécurité sociale. En favorisant la précarité des liens avec le marché du travail, elles peuvent être à l’origine d’une insuffisance de droits pour les retraites futures d’une part importante de la population active actuelle.

Il est nécessaire de veiller à ce que ces formes plus flexibles d’emploi ouvrent droit aux prestations de retraite pour assurer une sécurité convenable à ces travailleurs. À présent, on constate de plus en plus que les systèmes de sécurité sociale n’entravent pas le passage d’un emploi à temps partiel à un emploi à temps plein ou vice versa, notamment en ce qui concerne le seuil de couverture et le calcul des droits à la retraite. Ainsi, les régimes publics prennent en compte les travaux atypiques et les travailleurs qui occupent ce genre d’emploi sont couverts par les retraites du premier pilier.

Les principaux problèmes se posent pour les régimes privés du deuxième pilier, leur accès, leur couverture, leur qualité, etc. De ce point de vue, il apparaît indispensable d’améliorer ces régimes, par exemple les périodes de droit d’acquisition, l’entraide administrative de la part des caisses ou la possibilité pour les bénéficiaires d’accéder aux informations sur leur compte du deuxième pilier tout au long de la période de cotisations.

De plus, une adaptation des régimes privés aux emplois atypiques, en pleine expansion sur le marché du travail, assurerait les jeunes travailleurs, qui sont preneurs de ce type de travaux essentiellement contre leur gré. (24 heures)