Une gouvernance moderne pour un CHUV fort

Dans sa Réflexion consacrée au prétendu bradage du CHUV («24 heures» du 13 mars 2019), le conseiller d’État Maillard recourt au raisonnement par l’absurde pour discréditer la proposition du PLR visant à autonomiser le CHUV.

En se bornant à lancer des anathèmes sans tenir compte des exigences en matière de transparence et de bonne gouvernance (réclamées par le PS dans d’autres dossiers), Pierre-Yves Maillard se défait de sa carrure d’homme d’État pour s’exprimer en chef d’un grand syndicat suisse, ne visant qu’un objectif: la conservation de l’acquis!

Le CHUV est admirable, à la pointe de la recherche et de la qualité des soins, mais les succès de cet établissement ne le mettent pas à l’abri des défis du futur (investissements dans la recherche, coûts de la santé, relations avec le corps médical et les fournisseurs de prestations…). Cela doit inciter le Grand Conseil à explorer toutes les pistes pour moderniser la gouvernance d’un établissement hospitalisant plus de 50 000 patients par année, employant plus de 11 '000 collaborateurs et disposant d’un budget annuel de 1,7 milliard.

«Il s’agit de renforcer le CHUV en mettant à sa disposition un comité dépolitisé»

Tous les hôpitaux universitaires suisses bénéficient d’une certaine indépendance, seul le CHUV est dirigé comme un service de l’État, tel le Service du développement territorial ou celui de la population. En acquérant le statut d’établissement autonome, le CHUV ne deviendrait en aucun cas une SA à la botte de ses actionnaires – ce que serine la gauche –, mais aurait le même statut que l’UNIL ou l’Hôpital Riviera-Chablais.

Au-delà du statut juridique, il s’agit de renforcer le CHUV en mettant à sa disposition un comité dépolitisé, aux compétences variées et pointues, des personnalités médicales ou académiques. Ce conseil élaborera la stratégie du CHUV avec comme objectifs majeurs: qualité des soins et recherche. Il sera désigné par le Conseil d’État et non par des lobbies ou des représentants d’intérêts privés. Cette nouvelle gouvernance est aussi souhaitée par divers médecins cadres du CHUV dont l’avis n’est que peu pris en considération. En plus de ses compétences en termes de stratégie et de surveillance, ce conseil offrira un grand avantage: l’indépendance!

Le conseiller d’État peut railler cette demande, les faits sont têtus. Le chef du Département de la santé a pour tâche de préparer la planification sanitaire en analysant les besoins en soins de la population et l’ensemble des acteurs y œuvrant. Ainsi que donner des autorisations et adopter la liste des hôpitaux ou cliniques d’intérêt public, tout cela sans avantager le CHUV qu’il dirige!

Il est clair, quel que soit le parti du conseiller d’État responsable, que l’exercice de la tâche de planification simultanément à la direction du CHUV crée un risque substantiel de conflits d’intérêts qu’il faut régler. Dans l’intérêt des Vaudois, le CHUV de demain mérite une gouvernance moderne. (24 heures)