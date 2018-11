Vaches à cornes: des deniers publics bien mal utilisés

Le 25 novembre prochain, le peuple et les cantons sont appelés à se prononcer sur l’initiative populaire dite «pour la dignité des animaux de rente agricoles (initiative pour les vaches à cornes)». Alors que le débat tourne en grande partie autour de la pratique de l’écornage, il s’agit ici de se recentrer sur le texte proprement dit.

Pour rappel, celui-ci demande que la Confédération incite financièrement les éleveurs à détenir des animaux à cornes, ni plus ni moins. Par ailleurs, cette incitation se limiterait aux vaches, aux taureaux reproducteurs, aux chèvres et aux boucs reproducteurs.

Selon les estimations, le cheptel suisse compte aujourd’hui entre 10 et 20% de bovins à cornes. Les autres sont soit nés naturellement sans cornes, la part de ceux-ci étant en hausse, soit ont été écornés selon un protocole rigoureux et strict. Cette dernière intervention n’est certes pas anodine mais elle n’est probablement pas plus douloureuse que la stérilisation des animaux domestiques pratiquée à large échelle dans notre pays.

Pour quelles raisons en est-on arrivé à une part aussi minoritaire de bovins à cornes? La principale est la sécurité des éleveurs et des autres animaux, notamment depuis le développement des écuries à stabulation libre, développement lié au bien-être animal.

«Une mesure potentiellement dangereuse pour les humains, éleveurs comme promeneurs, et les animaux»

Il existe évidemment de très bons exemples de producteurs élevant des animaux à cornes en stabulation libre et il ne s’agit pas ici de remettre en cause leur choix ni la qualité de leur travail. Il est toutefois important de rappeler que ceci nécessite des installations et une conduite de l’exploitation adaptées. Or, le texte de l’initiative ne précise rien sur ce point et la Confédération serait donc amenée à soutenir financièrement les animaux à cornes, y compris lorsque les bâtiments ne se prêtent pas bien à leur garde. Par ailleurs, la part des écuries à stabulation entravée, ne permettant pas aux animaux de se déplacer librement, pourrait repartir à la hausse.

Un soutien à l’initiative signifierait l’utilisation d’argent public en faveur d’une mesure potentiellement dangereuse pour les humains, éleveurs comme promeneurs, et les animaux.

De plus, le bien-être animal pourrait être prétérité par une moins grande liberté de mouvement. Enfin, l’introduction d’une contribution supplémentaire n’amènerait aucune plus-value concrète en faveur de l’agriculture productrice indigène mais, au contraire, engendrerait plus de bureaucratie et de contrôles pour les familles paysannes.

Alors que la sécurité alimentaire a été plébiscitée par plus de 90% des Vaudois en septembre 2017, sa concrétisation passe donc par un net refus de l’initiative pour les vaches à cornes.

* Association des groupements et organisations romands de l’agriculture