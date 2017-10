Vaud panse les victimes de Berne en fiscalité agricole

Je ne suis pas agriculteur. Mais comme élu du Gros-de-Vaud, habitant du Plateau du Jorat, de racines et de famille paysanne, je côtoie tous les jours ceux qui travaillent la terre. Et dans le cadre de mes activités professionnelles, je partage beaucoup avec cette corporation.

e n’ai donc pas besoin qu’on m’explique à quel point les agriculteurs ont été frappés quand le Tribunal fédéral, en décembre 2011, a brutalement dynamité les règles fiscales qu’ils connaissaient pour les remplacer par d’autres, bien plus lourdes. J’ai vu leurs ventes de terrains ou d’immeubles, leurs transmissions d’exploitation, leurs plans de retraite, taxés d’un jour à l’autre au multiple de ce qu’ils prévoyaient quand ils les avaient préparés et signés.

e suis déçu, durablement, par ces juges qui ont fait de la politique fiscale sans en mesurer les conséquences. Espérons que cette pratique ne se répercute pas sur d’autres cas.

itôt l’arrêt connu, les élus vaudois – et d’autres cantons - ont réagi. Sans querelles partisanes le Grand Conseil et le Conseil d’Etat, par le ministre des Finances Pascal Broulis, en stoppant le traitement des dossiers litigieux dans l’espoir d’une solution politique, ont multiplié les interventions aux Chambres fédérales. Elles auraient pu changer la loi, revenir à la situation ancienne. Hélas Les parlementaires y ont renoncé, estimant que trop peu de cantons étaient touchés car le système d’imposition agricole n’est pas le même dans toute la Suisse. Je suis déçu, tout aussi durablement, par cette désinvolture fédérale.

yant taillé, Berne s’en est fichue de recoudre. C’est le Canton de Vaud qui a dû prendre l’aiguille, tout en sachant que sa suture serait incomplète. Les prélèvements AVS comme l’impôt fédéral direct (IFD) échappent à sa compétence. Pour l’impôt communal on ne peut qu’espérer que les communes suivront. Et même pour l’impôt cantonal sa marge est limitée. Les lois prévoient l’équité des contribuables. On ne peut, simplement, abolir un impôt.

ujourd’hui la solution est sur la table. Elle prévoit des remises d’impôt et pour les transmissions et les cessations d’activité celui-ci est postposé. Sans vente effective, il n’y a pas de prélèvements.

ette solution n’est pas un miracle et loin de là. Elle fait le possible. Mais elle permet de reprendre le traitement des dossiers, de lever les incertitudes qui pèsent sur des agriculteurs souvent âgés. Les dossiers se régleront au cas par cas, chacun étant éminemment individuel. Je ne peux qu’encourager les concernés à surtout bien s’entourer de professionnels, de bien réfléchir aux possibilités qu’ils ont. En sachant, malheureusement, que le coup de poignard du TF, même pansé à Lausanne, leur laissera des douleurs.

(24 heures)