Virus: pas de contagion aux primes d’assurance-maladie!

Depuis de nombreuses semaines, le Covid-19 touche notre canton et bouleverse nos vies. La réactivité et la disponibilité de notre système de soins forcent l’admiration. L’engagement de la population a été exemplaire. La propagation de l’épidémie est à ce jour ralentie.

«Mesurer l’importance d’avoir accès à des soins de très haute qualité et dont le coût est supporté de manière solidaire»

Si nous pouvons faire face, c’est aussi grâce à notre système d’assurance maladie. La pandémie nous fait mesurer l’importance d’avoir accès à des soins de très haute qualité et dont le coût est supporté de manière solidaire. Malade ou non, à risque ou non, chacune et chacun sait pouvoir compter sur cette protection, indispensable.

Cela étant, il n’est un secret pour personne que le poids des primes dans le budget des ménages n’est souvent plus supportable. Le Canton de Vaud fait office de pionnier en limitant ce poids à 10% du revenu. Avec ce système, c’est actuellement près d’un tiers de la population vaudoise qui bénéficie d’un soutien. Mais la lutte contre des primes trop élevées doit également continuer. Aujourd’hui, le prochain objectif est simple: aucune hausse des primes en 2021.

Les autorités des cantons latins, vaudoises en particulier, ont été en première ligne, au début de cette année, pour dénoncer les réserves excessives des caisses maladie. Elles s’élèvent, sur le plan suisse, à plus du double de la limite légale, c’est-à-dire 4,5 milliards de francs. Ce sont les assurés qui paient depuis des années pour les constituer.

Il est encore difficile de prévoir avec certitude comment évolueront les coûts de la santé en 2020. S’ils devaient augmenter, ce sont ces réserves qu’il s’agira d’utiliser en priorité. Car si elles ne sont pas là pour faire face à la situation extraordinaire qu’est une pandémie, à quoi peuvent-elles bien servir? Par la suite, leur montant devra une fois pour toutes être ramené à un niveau raisonnable.

À l’inverse, si les coûts devaient diminuer du fait de l’arrêt d’une partie de l’activité médicale pendant des semaines et d’une reprise progressive seulement, il faudra impérativement que les primes baissent.

Nous sommes en droit d’attendre que les assureurs s’engagent dans cette voie et que la Confédération soit prête à ne pas approuver des hausses le cas échéant.

Le Canton de Vaud met tout en œuvre pour maîtriser la hausse des coûts depuis de nombreuses années. Il a par ailleurs formulé des propositions concrètes, à travers trois initiatives cantonales élaborées en concertation avec d’autres Cantons pour limiter les réserves des assureurs et rembourser de manière automatique les primes si elles sont supérieures aux coûts estimés de la santé. Réintégrer les Cantons dans le processus en fait partie: sans transparence, la confiance sera rompue.

La pandémie n’a pas disparu. Nous payons, toutes et tous, un tribut à la lutte contre cette menace. Il n’est pas envisageable que s’y ajoute une hausse des primes à l’automne.