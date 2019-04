À Morgarten, une bataille s’engage autour de l’Europe

«Attention à Morgarten!» Les opposants à la loi sur les armes, soumise à votation le 19 mai, n’y vont pas par quatre chemins. Ils appellent les Suisses à repousser l’envahisseur, comme le firent les héros de la célèbre bataille de 1315 avec les soldats du duc Léopold Ier d’Autriche, seigneur de Habsbourg. L’association Tireurs historiques entre en campagne en organisant une série de conférences sur les lieux mêmes de l’éclatante victoire des Confédérés. Rendez-vous est fixé ce samedi à Morgarten, au bord du lac d’Äegeri (ZG).

«Un débat sur les armes atterrit dans le champ miné de la politique européenne»

À cinq semaines du scrutin, l’événement a clairement pour but de secouer les électeurs. Car cette révision de loi ne passionne guère les foules, hors des sociétés d’officiers et des clubs de tir sportif. Et les référendaires sont à la peine: un sondage Tamedia réalisé la semaine dernière donnait ainsi le oui gagnant à 53%, des deux côtés de la Sarine. Pour lutter contre le terrorisme, l’Union européenne a renforcé ses règles concernant l’acquisition et la détention d’armes semi-automatiques. Comme tous les États de l’espace Schengen, la Suisse a adapté sa législation en conséquence. Elle l’a fait en négociant des conditions qui préservent les traditions bien helvétiques du tir et du citoyen soldat. Même les adversaires de la loi en conviennent, puisque ce n’est pas l’argument qui domine dans leur camp. Ce qu’ils craignent vraiment, c’est la reprise automatique d’une directive venue de Bruxelles. Ils y voient un acte de soumission face à l’UE. Une capitulation qui en annonce d’autres.

L’envahisseur, sept siècles après Morgarten, c’est donc l’Europe. Pour en convaincre leur auditoire, les Tireurs historiques invitent samedi un ancien conseiller d’État bernois UDC, Ueli Augsburger, mais surtout le juriste suisse Carl Baudenbacher. Ce dernier, ancien président de la Cour de justice de l’AELE (Association européenne de libre-échange), s’est imposé comme l’un des experts les plus critiques vis-à-vis de l’accord-cadre négocié entre Berne et Bruxelles. Il affirme depuis des mois que le tribunal arbitral censé régler les litiges entre les parties n’est que de la poudre aux yeux. Que pense-t-il de la loi sur les armes? Interrogé jeudi par le «Tages-Anzeiger», Carl Baudenbacher n’a pas voulu répondre. Il se contente de dire qu’il s’exprimera sur l’accord institutionnel. Mais l’autre orateur, Ueli Augsburger, l’annonce sans ambages: l’adoption de la directive européenne «n’est que le prélude à l’accord-cadre». Une perte de souveraineté qu’il juge inacceptable.

Voilà comment un débat sur les armes et la menace terroriste atterrit dans le champ miné de la politique européenne. Les discours se font belliqueux et dogmatiques. À tel point qu’il est difficile de faire entendre les arguments les plus limpides. La sanction prévue en cas de rejet de la loi est pourtant écrite noir sur blanc: la Suisse risque l’exclusion immédiate de l’espace Schengen-Dublin. Elle en paierait le prix, notamment dans le domaine de la sécurité intérieure et du tourisme. (24 heures)