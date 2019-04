À qui profiterait l’autonomisation du CHUV?

Dans un hôpital, il existe un lien étroit entre les conditions de travail du personnel et les prestations délivrées aux patients. Notre syndicat, présent tous les jours sur le terrain aux côtés des salariés, le constate: au CHUV aujourd’hui, comme dans tous les hôpitaux publics ou d’intérêt public en Suisse, le problème le plus aigu est le manque de moyens alloués au personnel pour faire son travail de soins, d’encadrement et d’accompagnement. Les économies qu’il faut faire partout ont des conséquences lourdes: dotations et effectifs insuffisants, épuisements professionnels à la pelle, manque de temps pour réaliser les soins, etc. La prise en charge des patients en souffre. La solution à ces problèmes est simple: il faudrait plus de moyens, plus de personnel et plus de temps à consacrer aux patients.

Mais la tendance n’est pas celle-là. La mise en concurrence des hôpitaux et des cliniques privées a ouvert un marché où la compétition pour vendre des prestations hospitalières fait rage.

«Les patients non rentables, qui resteraient au CHUV, devraient être soignés à moindre coût»

Dans ce contexte, le projet du Parti libéral-radical et de la droite de sortir le CHUV de l’État a un sens bien particulier. Il ne s’agit pas vraiment de privatiser le CHUV, mais bien d’affaiblir ce concurrent des cliniques privées qui sont à l’affût de nouvelles parts de marché, c’est-à-dire de patients rentables. Or, pour l’instant encore, le CHUV en capte une grande partie, pour différentes raisons: compétences, niveau de qualification du personnel, infra­structures, taille, spécialisations, réputation, etc. Pour les partisans de l’autonomisation, il s’agit de dépecer le CHUV en deux parties: les opérations rentables doivent être transférées aux cliniques, qui en tireront des bénéfices pour leurs actionnaires – ce sont des entreprises à but lucratif dont l’objectif, en dernier ressort, est le profit. Les patients non rentables, qui resteraient au CHUV, devraient être soignés à moindre coût – au rabais –, puisque «le CHUV coûte trop cher» selon les initiants. Très vite, des coupes budgétaires frapperaient l’hôpital public et toute la population. Une médecine à deux vitesses se mettrait en place.

Déplacer le débat, comme le font les partisans de l’autonomisation, sur la prétendue plus grande efficacité d’un conseil d’administration pourrait prêter à rire (jaune): le modèle proposé pour le CHUV est celui qui gouverne les caisses maladie actuellement… Un exemple de transparence et d’efficacité au service de la population, comme chacun peut le constater. Le parallèle avec les assureurs ne s’arrête pas là: pour les partisans de l’autonomie du CHUV aussi notre santé doit être une source de profits.

Pour toutes ces raisons, la mobilisation du personnel hospitalier, de la population et des patients que nous sommes s’impose. Avec d’autres forces sociales et politiques, le SSP s’engagera donc dans un référendum décisif pour le service public si le projet est accepté par le Grand Conseil. (24 heures)