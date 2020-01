L’agriculture a grand besoin de montrer ce qu’elle fait

Trois pour cent, voilà ce que représente l’agriculture sur le total des emplois en Suisse. Il y a deux fois moins de postes aujourd’hui qu’il y en avait en 1975. Ce destin est saisissant pour une branche dont la fonction première est de nourrir une population qui, elle, ne cesse de croître.

«Expliquer et comprendre avant d’accabler les agriculteurs avec des a priori hors sol»

Rien d’étonnant, dès lors, que le grand public se soit éloigné du monde paysan. Éloignement physique d’abord; en s’urbanisant, la société a fait de la campagne un milieu exotique que l’on observe d’un œil distrait depuis le train ou la voiture en allant d’une agglomération à l’autre. Éloignement des mentalités, des cultures et des connaissances aussi; le citadin consomme sans savoir, ou plutôt en pensant savoir, voire parfois en prétendant mieux savoir que ceux dont c’est le métier… Déjà ennuyeux en temps normal, mais carrément crispant lorsque la quête de durabilité vient s’imposer dans les préoccupations contemporaines.

Durant la seconde moitié du XXe siècle, les paysans ont dû répondre à une forte demande. Il fallait produire, et l’évolution des techniques permettait de multiplier les rendements. Mais, à défaut d’y gagner en prospérité, l’agriculture a subi la pression du marché et des réglementations, rendant nécessaire un soutien étatique systémique. La légitime préoccupation environnementale est venue complexifier davantage encore la production dans tous les domaines, conditionnant l’octroi des paiements directs. La prise de conscience et les expériences des uns et des autres, ainsi que la recherche, tendent de plus en plus à cultiver la durabilité.

Pendant ce temps, les organisations de défense professionnelle ont dû redoubler d’efforts, en particulier en communication, pour accompagner ces mutations. La famille paysanne s’est affichée dans les espaces publics pour tenter de s’extraire d’une vision collective souvent caricaturale, confondant allégrement ruralité et rusticité. Mais aujourd’hui force est de constater que cela ne suffit pas. Car à la méconnaissance du consommateur s’est ajoutée sa conscientisation durable. D’où vient ce produit? Dans quelles conditions est-il conçu? Quelles sont ses incidences sur ma santé et sur l’environnement?

L’enjeu est donc immense, renforcé par une pression également politique, à l’image d’initiatives diverses, dont deux textes extrêmes sur l’utilisation des produits phytosanitaires. Les campagnes d’image ne suffisent plus. Il faut multiplier les actions pour expliquer à la population comment travaillent les paysans; montrer tout ce qu’ils ont mis en place depuis une génération pour faire évoluer leurs pratiques, sentant bien qu’il fallait changer et démontrant depuis longtemps qu’il y a mieux à faire que les discours dogmatiques et manichéens.

Dans le canton de Vaud, Prométerre a amorcé en 2019 tout un travail dans cet esprit, ponctué d’une campagne d’affichage en fin d’année. D’autres initiatives suivront en 2020 pour mettre en avant la détermination pragmatique des paysans à avancer avec l’ensemble de la société dans le sens de la durabilité.