Agriculture: la concertation ou la confrontation?

En 2020, le peuple suisse devrait se prononcer sur deux initiatives fédérales visant la politique agricole. En résumant la position extrême des dépositaires, toute la production helvétique devrait devenir bio. Le message est flatteur, mais trompeur…

Aujourd’hui, notre pays produit environ la moitié de ses calories consommées, le passage au tout bio ferait baisser drastiquement notre taux d’autoapprovisionnement. La majorité des produits qui devront être importés pour y suppléer proviendront de régions comme celle d’Almería, en Espagne, où les nappes phréatiques sont mortes. Paradoxal, notamment pour une initiative qui se dit «eau propre».

«Les coûts se chiffreront en centaines de millions pour les consommateurs contribuables, avec un choix de produits limités»

Le tout bio est beaucoup plus exposé aux pressions des maladies comme le mildiou de la pomme de terre, ainsi qu’aux ravageurs du colza qui, certaines années, peuvent détruire entièrement les cultures. Du coup, les quantités manquantes ne pourront être compensées que par des apports étrangers ne respectant de loin pas les restrictions suisses. En cas d’acceptation de ces initiatives, les coûts se chiffreront en centaines de millions pour les consommateurs contribuables, avec un choix de produits limités et des prix qui ne cesseront de grimper.

Nos paysans se remettent en cause en permanence pour réduire leurs interventions et trouver des solutions toujours plus respectueuses de l’environnement, pour certains appuyés par les nouvelles technologies. La quantité de produits phytosanitaires utilisée est en baisse constante dans notre pays (seuls les intrants appliqués pour les cultures biologiques sont en augmentation). Notamment avec l’abandon des néonicotinoïdes cette année et l’utilisation toujours plus réduite du glyphosate, interdit sur les cultures chez nous, mais autorisé dans la communauté européenne.

Certes, tout n’est pas parfait et il y a encore matière à progresser. Spécifiquement en étant très strict et vigilant pour l’homologation de tout nouveau produit et en retirant ceux qui comportent des dangers avérés. Mais les résultats sont là et, contrairement à ce que prétendent les initiants, de manière générale la qualité des eaux en Suisse est bonne et en amélioration constante. On peut les yeux fermés boire et manger local, de plus, le bilan CO2 s’en portera mieux.

Pour ma part, je trouve très dommage que les dépositaires des textes n’aient pas choisi de mettre l’entier des acteurs autour de la table afin de se concerter, pour trouver dans l’intérêt de tous des solutions raisonnables et durables.

Vouloir imposer des réformes de manière dictatoriale sans le consentement des principaux intéressés n’est certainement pas le meilleur moyen d’y arriver. Le choix de la stratégie des porteurs des initiatives n’est pas des plus constructives: la confrontation avec ceux qui cherchent juste à les nourrir. (24 heures)