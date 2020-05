Aide au développement: ces millions vilipendés…

En mai 2008 était inauguré à Ouahigouya, au nord-ouest du Burkina Faso, un abattoir surdimensionné construit par la Suisse pour un montant de 1,3 million. Dès le début, les problèmes s’accumulent, si bien que le conseiller national Jean-Pierre Grin, par le biais de l’interpellation 11.3880, demande des explications au Conseil fédéral. De la réponse nous apprenons que l’abattoir ne fonctionne qu’à 15% de sa capacité mais qu’il est conçu dans une perspective de développement et de croissance sur vingt ans.

Toutefois les problèmes continuent: un bâtiment en briques s’écroule, les plaques de tôle formant la toiture s’envolent quand il y a du vent et diverses installations mécaniques ne fonctionnent plus. Cela provoque l’interpellation 15.4078.

Mais, fin 2019, les médias burkinabés parlent de nouveau de l’abattoir. En effet, le maire d’Ouahigouya pose la première pierre d’une nouvelle installation destinée à remplacer l’«ancienne» construite par la Suisse! Le nouvel abattoir, d’un coût de plus de 3 millions de francs, sera financé par le Danemark. Or, si le bâtiment construit par la Suisse pour 1,3 million est déjà surdimensionné, celui à 3 millions des Danois le sera encore plus!

Autre construction discutable de la coopération suisse, la nouvelle gare routière d’Ouahigouya. Alors que toutes les compagnies de bus ont leur propre gare routière à l’intérieur de la ville, la coopération suisse a financé pour 714'000 francs une gare dont, à part les autorités, personne ne veut, car elle est située à 4 kilomètres du centre!

Ce qui me gêne, dans ces deux affaires comme dans d’autres, c’est la folie des grandeurs. Il est vrai que pour beaucoup d’Africains les possibilités financières du «Blanc» sont illimitées. Mais dans sa réponse à l’interpellation 12.3364 sur ce projet discutable, le Conseil fédéral ose parler de «stricte procédure d’examen et de décision».

«Il faut aider prioritairement le Programme alimentaire mondial»

On en parle peu dans la presse suisse, mais le Burkina Faso, où je me suis rendu en février, est dans une situation catastrophique. Chaque semaine il y a des attentats commis par des hommes qui arrivent à moto et tuent sans discernement les villageois. Il y a eu des attaques commises au nom de la religion mais aussi des attaques crapuleuses, pour voler du bétail.

Il y a actuellement plus de 500'000 personnes déplacées qui ont fui le nord pour se réfugier plus au sud, soit dans des camps gérés par le Programme alimentaire mondial (PAM), soit dans des villages où les déplacés ont de la parenté. Actuellement, le PAM a besoin de 150 millions de francs pour assurer l’aide alimentaire au Mali, au Niger et au Burkina Faso.

Dans ce contexte, j’estime qu’on pourrait diminuer une aide au développement parfois discutable et transférer les montants ainsi économisés au PAM, car il y a une véritable crise humanitaire.