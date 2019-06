Alcool: la prévention récompensée par les lobbys

Le Canton de Neuchâtel a reçu tout récemment une distinction originale: le «Paragraphe rouillé», décerné pour l’interdiction dans les établissements publics du beer-pong, un jeu à boire basé sur le ping-pong. Ce prix récompense «la loi la plus inutile et la plus superflue de l’année». Il est décerné depuis 2007 par la Communauté d’intérêts (CI) Priorité Liberté, qui se donne pour objectif de défendre les libertés des citoyennes et des citoyens contre la tutelle de l’État. Communauté d’intérêts interpartis, Priorité Liberté veut contribuer à renforcer la pensée libérale en Suisse. Son comité se compose essentiellement d’élus fédéraux.

Difficile de ne pas être en faveur de plus de libertés; personne ne souhaite non plus se retrouver sous la tutelle de l’État sauf cas de force majeure. Mais quels sont donc les domaines dans lesquels le danger est le plus présent, au point qu’une communauté d’intérêts s’engage pour notre défense?

Il y a les grands enjeux de société: restrictions de circulation routière, promotion de plats végétariens dans les cantines ou mesures de lutte contre les pubs sexistes. Ces thèmes opposent traditionnellement celles et ceux qui y voient un progrès social à celles et ceux qui y voient une ingérence insupportable de l’État dans notre vie quotidienne.

Il y a également des sujets plus anecdotiques tels que les bouées pour pontons ou la vignette forestière. Il est cependant un domaine qui préoccupe particulièrement Priorité Liberté: l’alcool, sa consommation et sa promotion. On retrouve ainsi cette substance de façon directe ou indirecte dans pas moins de six lois ou projets de lois primés au cours des treize dernières années. Addiction Suisse avait elle-même été distinguée en 2011 pour son combat contre les «happy hours», cette pratique qui consiste à accorder, à certaines heures, d’importants rabais sur les prix des consommations alcoolisées dans les établissements publics.

«La liberté est ici […] d’encourager librement la consommation d’un produit nocif»

La notion de liberté est donc ici restreinte à celle d’encourager librement la consommation d’un produit nocif pour la santé, dont 250 000 personnes sont dépendantes en Suisse et qui génère 4,2 milliards de francs de coûts sociaux par année.

La CI Priorité Liberté ne roule pas pour les citoyennes et citoyens, comme elle le prétend, mais pour un lobby très efficace et bien organisé, celui des vendeurs d’alcool. Et si celui-ci prend la peine de réagir, c’est qu’il déteste viscéralement toute mesure contrariant la bonne marche de ses affaires. Dans ce contexte, recevoir le «Paragraphe rouillé» est un honneur car il récompense un engagement indépendant en faveur de la santé publique, sans crainte de déplaire aux lobbys.

Bravo donc à Neuchâtel et souhaitons encore de nombreux «Paragraphes rouillés» à celles et ceux qui s’engagent pour la protection de la jeunesse! (24 heures)