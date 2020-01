L’appel à la tolérance d’un ex-commando américain

J’ai retrouvé l’espoir d’une Amérique unie samedi à Stony Creek, dans le Connecticut. Cet espoir a des bras tatoués et une culture enrichie par 25 ans passés dans les forces spéciales américaines. Cet espoir boîte bas après avoir été grièvement blessé au combat en Afghanistan, le 9 juillet 2009, lors d’un raid pour tenter en vain de libérer Bowe Bergdahl, un déserteur américain qui avait été capturé par les talibans. Cet espoir, qui a failli se suicider pendant sa longue convalescence, porte fièrement un pull-over avec l’inscription Yale. Car, à l’âge de 52 ans, il a commencé des études de littérature dans l’une des universités américaines les plus prestigieuses. Cet espoir a un nom, James Hatch, et un chien qui l’aide à gérer son stress post-traumatique, Mina.

«Une Amérique que la présidence de Donald Trump a divisée en deux camps»

James a récemment défrayé la chronique aux États-Unis en écrivant un essai sur ses six premiers mois à Yale qu’il a intitulé «Mon semestre avec les blancs-becs». Ce texte magnifique est une ode à la tolérance et au respect dans une Amérique que la présidence de Donald Trump a divisée en deux camps.

James Hatch raconte qu’il avait entendu parler des jeunes étudiants de Yale comme des «blancs-becs» progressistes. Et il explique comment ses a priori ont volé en éclats au contact de ses nouveaux amis. «Sur les questions de sécurité nationale, je pensais que si vous n’aviez pas eu une arme entre les mains au combat, je me fichais de votre opinion», explique-t-il. Je cherchais des raisons pour ne pas prendre en compte les opinions des gens que je ne respectais pas.»

En six mois, Yale a déjà eu un impact profond sur James. Il parle du respect qu’il y a appris en confrontant ses idées à celles de gens aux parcours de vie radicalement différents du sien. «Se retrouver dans une situation inconfortable est clé dans un monde comme le nôtre», poursuit-il. Ce message est essentiel à l’heure où le Sénat s’apprête à juger le président des États-Unis pour abus de pouvoir la semaine prochaine et où les démocrates vont commencer à choisir, dès le 3 février, la personne qui les représentera face à Donald Trump.

James est mon antidote au désespoir quand je vois les parlementaires républicains délibérément fermer les yeux sur les faits reprochés au président tout simplement parce que l’enquête a été menée par leurs adversaires démocrates. Ou quand Heidi Harmon, la maire d’une ville de Californie, est obligée de publier un message sur Facebook pour dénoncer «la cruauté, la vulgarité, les menaces, le sexisme, le harcèlement, les critiques sur son physique et les commentaires vulgaires et menaçants visant ses enfants».

«Pour moi le déshonneur est dans le manque de respect», affirme James. Le fait que son message ait été relayé par les médias ces dernières semaines aux États-Unis est une vraie source d’espoir. Car cela prouve que l’Amérique tente de s’affranchir de l’intolérance qui transpire du compte Twitter de son président.