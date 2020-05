Nous applaudissons les soignants… cela ne suffit pas!

Garantir la formation en nombre suffisant d’infirmiers et d’infirmières, assurer la qualité des soins et permettre au personnel de rester plus longtemps dans la profession… cela n’est-il pas le minimum que la Confédération puisse faire?

Pourtant, en 2019, par leurs décisions – rejet de l’initiative de l’Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI) «Pour des soins infirmiers forts» et amendement du contre-projet indirect –, le Conseil fédéral et les Chambres ne semblent pas en voir l’utilité…

Pourquoi ces réticences, si ce n’est de par les représentations sociales de certains milieux économiques et politiques, qui considèrent qu’il s’agit d’une profession «vocationnelle», exercée majoritairement par des femmes, pour laquelle le niveau tertiaire de formation n’a pas forcément sa raison d’être, dans un contexte où, au vu du nombre (73'269 infirmières employées en 2014*), les modifications salariales découlant de compétences reconnues par les lois coûteraient trop cher. Car si la santé n’a pas de prix, elle a un coût!

Dans ce contexte si particulier de pandémie nos élus devraient pourtant se souvenir que:

– Les connaissances scientifiques se sont beaucoup développées ces cinquante dernières années. En réponse à cet accroissement de connaissances, le système de santé s’est complexifié: les attentes de la population en termes de fourniture de soins, de techniques d’interventions, d’exigence de qualité, de prise en considération de la personne malade comme sujet et non comme objet de soins, l’accès à des avis pertinents en termes de prévention et de promotion de la santé, tous ces éléments ont modifié l’exercice de la profession d’infirmière.

– Les lieux de soins ont évolué: la prise en charge des malades atteints du Covid-19 met en avant la complexité des soins en soins intensifs, mais ces circonstances ne doivent pas nous faire oublier les compétences nécessaires dans les autres lieux de soins. Accompagner des personnes démentes, en EMS ou à domicile; se retrouver, à domicile, dans des situations qui peuvent aller de l’urgence vitale à l’accompagnement en fin de vie; faire face, en milieu hospitalier, à la volonté de diminuer les durées de séjour, ce qui entraîne une anticipation rigoureuse des soins. L’ensemble de ces gestes, de ces comportements, nécessite des connaissances pointues et sans cesse actualisées.

J’en appelle donc aux conseillers nationaux et aux États afin que la question de l’initiative déposée par l’ASI soit réexaminée à la lumière des derniers événements.

La Suisse doit choisir le type de professionnel·le·s qu’elle souhaite pour répondre à des enjeux sanitaires dans lesquels les épidémies ne sont qu’un des aspects des problématiques auxquelles nous serons confrontés ces trente prochaines années!

* www.obsan.admin.ch//fr/publications/personnel-de-sante-en-suisse