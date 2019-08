Au pays de la précision

Sur un sol bien jurassique, le terroir neuchâtelois s’adosse aux coteaux pour se protéger du Nord et de son froid, face au lac qui l’ensoleille et au vent qui l’assèche. Plantée ici depuis deux millénaires, la vigne s’y plaît, en particulier des cépages précoces, évidemment, comme le pinot noir et le chasselas, même si sa culture a passé de 1200 hectares à la fin du XIXe siècle à 560 aujourd’hui (3,7% du vignoble suisse).

Il y a donc le chasselas standard, gouleyant, parfois carbonique, mais la spécialité du canton, c’est bien ce non filtré né par hasard quand des clients pressés voulaient du chasselas alors que le millésime n’était pas encore en bouteille. Présenté traditionnellement le troisième mercredi du mois de janvier, encore un peu trouble, ce vin primeur qu’on boit avec soif supporte pourtant de vieillir un peu en bouteille, avec ses lies fines en suspension qui vont lui donner du caractère.

La deuxième spécialité est bien l’œil-de-perdrix, ce rosé de pinot noir dont les Neuchâtelois ont oublié de protéger le nom. Dans sa terre d’origine, il développe un côté charmeur, rond, fruité, avec des touches exotiques. Et, de ce même pinot noir installé ici depuis un millénaire, les Neuchâtelois tirent des rouges de grande classe, complexes, souvent vieillis en fût de chêne, qui font penser à leurs homologues grisons, voire bourguignons.



Un blanc?

Le Chasselas Légende 2018 de Bouvet-Jabloir, à Auvernier, entre agrumes et fleurs blanches, une jolie minéralité, une bouche élégamment tendue qui s’arrondit sur la fin ( 13 fr. 90 ).